Simple Minds actuará en el VII Tío Pepe Festival

Simple Minds actuará este verano en Jerez. Se trata de otro de los conciertos confirmados este martes para el VII Tío Pepe Festival. En concreto, tendrá lugar en la bodega González Byass el próximo sábado 1 de agosto.

Simple Minds es una banda de rock escocesa formada en 1977 en Glasgow. A lo largo del tiempo han ido expresando géneros como post-punk, new wave o synthpop, siendo considerada como una de las bandas más influyentes de los años 1980.

Destacaron como pioneros musicales capturando el ambiente de la era post-punk, cuando los sonidos furiosos de 1977 se fragmentaban en mil formas diferentes, surgieron con un estilo arraigado en el art-rock de David Bowie y el baile electrónico de Donna Summer. Se convirtieron en una de las grandes bandas de su generación, desplegando coros enérgicos y atmósferas en auge para proporcionar una banda sonora que ha perdurado.

Encabezaron la tabla americana con Don't You (Forget About Me) y siguieron en el Reino Unido con Ballad Of The Streets. Con más de 60 millones de discos vendidos, han visto como tres de sus 20 álbumes de estudio han alcanzado el número uno en el Reino Unido -Sparkle In The Rain, Once Upon A Time y Street Fighting Years- una hazaña que se sitúa en la cima de las listas de éxitos, igualada por su álbum en directo Live In The City Of Light y el recopilatorio Glittering Prize.

Además de este concierto, el programa del Tío Pepe Festival ya ha cerrado dos conciertos de José Luis Perales, así como las actuaciones de India Martínez, el tenor Juan Diego Flórez, Ana Torroja, Kool & The Gang y Víctor Manuel.