Sofía Torres y Gorka Plada actuarán en 'Las Veladas en Santo Domingo'

Los jóvenes artistas Sofía Torres y Gorka Plada llevarán la música clásica al ciclo 'Las Veladas en Santo Domingo', a partir de las 22 horas, el próximo martes, día 21 de agosto, en los Claustros. El ciclo está organizado por el Área de Dinamización Cultural del Ayuntamiento de Jerez y se desarrollará durante los martes del mes de agosto.

Los laureados y jóvenes artistas ofrecerán obras de Beethoven, Falla y Grieg.

Sofía Torres, hija de artistas, empezó a tocar el cello con 5 años, animada por su madre, que observó el buen oído de la pequeña y desde entonces se ha convertido en una pasión para ella. Esta joven jerezana cuenta con varios premios como el primer premio del IX Concurso de interpretación musical 'José Salinas', en Baza (Granada), que organiza el Conservatorio Profesional de Música 'José Salinas' de dicha localidad; también ha obtenido recientemente el galardón de XXIV Ángeles Reina de Málaga y el primer premio del II Concurso de Jóvenes Intérpretes Ciudad de Sanlúcar así como el I Concurso de Interpretación musical Villa Ducal de Osuna.

Por su parte, el jerezano Gorka Plada comienza sus estudios musicales con ocho años de edad en el Conservatorio Joaquín Villatoro de Jerez. Continúa ampliando sus estudios de piano con la profesora Mª Jesús Durán en la Escuela de Música y Danza Belén Fernández. Realiza cursos de perfeccionamiento con los profesores Leonel Morales en Granada; Paula Coronas en Málaga; Nino Kereselidze, Ángel Sanzo y Claudio Martínez Mehner en Jerez, dónde recibe su primera beca de estudios.

Actúa en diversas ocasiones por la provincia de Cádiz en conciertos organizados por la Escuela de Música y Danza Belén Fernández, así mismo es invitado a participar en actos, organizados por la asociación 'Amigos de la Música' de Marbella.

En 2012 es finalista en la XVI edición del Concurso Infantil Santa Cecilia de Segovia. En 2013 obtiene Primer premio en el Concurso de jóvenes intérpretes 'Ciudad de Sanlúcar'; primer premio y premio a la musicalidad en música española en el XXIII Certamen Musical Nacional 'Ángeles Reina' en Málaga. En 2013 gana el primer premio del Concurso Infantil Santa Cecilia de Segovia. Recientemente, acaba de ganar el 2º Premio del XXXIII Concurso de Piano, Ciudad de Linares, Marisa Montiel.

En 2015 fue el primer clasificado para participar en el XIV Certamen Nacional de Interpretación 'Intercentros Melómanos' y ha ganado también el primer premio de los Concursos de Música de Cámara en Pozoblanco, y del Conservatorio Joaquín Villatoro. Ha sido admitido en la Purcell School of Music and Yehudi Menuhin School of Music en Londres. Ambos clausuraron también el II Concurso de Piano ' Ciudad de Jerez' organizado por FORESMUS y la asociación 2034 de antiguos empleados de las cajas de ahorro de Jerez, San Fernando y Cajasol que se celebró en los Claustros de Santo Domingo.

Las entradas, a un precio de 10 euros se pueden adquirir en la Librería La Luna Nueva, Prieto Musica y Abrines Musica. El precio en taquilla es de 12 euros. La reserva de entradas se puede hacer al teléfono 628 230 551.

El ciclo terminará con la presentación del disco de 'Noviembre a julio' de Javier Salmerón a beneficio de la Asociación Jerez Felina. La entrada donativo es de 7 euros en venta anticipada y 8 euros en taquilla. Los puntos de venta de entradas son Al Ritmo Urban Shop, Librería Bomarzo, Librería Luna Nueva y Asador de Burgos. Las entradas se pueden adquirir en taquilla una hora antes de los conciertos.