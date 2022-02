Ptazeta y Soziedad Alkoholika, entre las nuevas confirmaciones de Primavera Trompetera Festival

Primavera Trompetera Festival anuncia la última tanda de confirmaciones que sirven para cerrar el ya de por sí abultado cartel de su sexta entrega y entre los que se encuentran propuestas tan interesantes como el latigazo del funk líquido del productor y DJ belga Netsky; las rimas afiladas y las letras certeras de Ayax y Prok; Modestep live, y su insuperable mezcla de dubstep y rock electrónico; la absoluta revolución que está protagonizando la trapera canaria Ptazeta y la fusión electrónica-andalusí que ha puesto a nuestra comunidad de nuevo en el mapa, y que corre a cargo de Califato 3/4. También vendrá a repartir buena vibra a Primavera Trompetera Festival una de las mujeres más brillantes de la música española: La Mari de Chambao, sin olvidar a nuestro querido Mario Díaz y sus altas capacidades para cautivarnos con cada canción.

Pero la cosa no queda ahí, ya que no podía faltar la crítica social en vena de Soziedad Alkoholika, cualidades compartidas por otra de las bandas que hoy protagonizan las confirmaciones del festival: Boikot. Junto a ellos, tocaremos el cielo con las rimas de Hens y disfrutaremos del dúo jerezano con más arte a este lado de los Pirineos: Space Surimi, que competirán en astucia verbal con otro de los dúos de moda del panorama nacional, en este caso femenino, y que no es otro que Las ninyas del corro. Igualmente, vibraremos con el pop urbano y descarado de Go Roneo, y con el rap personalísimo e introspectivo del mallorquín Xavibo, a quien también acompañará la música potente y vitaminada con mensaje revolucionario de Lazurda.

El punk rock costumbrista de Perro kostra también nos acompañará en esta edición, durante la que disfrutaremos igualmente del DJ y productor Jose de las Heras, uno de los más aclamados del país, y de las capacidades para romper caderas de djs tan vibrantes PlanB. Y no podemos dejar de lado la pista de baile, y es que gracias a las sesiones de otros genios de las cabinas como Manuel2Santos, Manowall & Dannyboy y Cali & Chagar la fiesta promete alargarse hasta el amanecer. ¿Estáis preparados?

Todos ellos se suman a la ya generosa lista de estrellas de la edición 2021 que, por los motivos que todos conocemos, tuvo que ser aplazada. Así pues, los días 7, 8 y 9 de abril de 2022 se añaden los nombres que ya habían confirmado su presencia en 2022, tras el anterior aplazamiento, y que llegarán hasta el circuito jerezano para depararnos noches de esas que no se olvidan. Y no son otros que Kase.O Jazz Magnetism, SFDK, Macaco, Natos y Waor, Mala Rodríguez, Fuel Fandango, El Canijo de Jerez, Fernandocosta, Lola Índigo, Maka, Los Chikos del Maíz, Miguel Campello, Green Valley, Locoplaya, Maikel Delacalle, Fyahbwoy, Kaydy Cain, Recycled J, Hora Zulu, Nikone, Alberto Gambino, Hamlet, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Zetazen, Walls y RVFV.

También nos gustaría aprovechar para recordarte que si adquiriste tu entrada para la edición anterior, ¡no te preocupes! seguirá siendo válida para la de este año. Y si aún no la tienes ¡no entendemos a qué estás esperando! Puedes disfrutar de este cartel sin igual desde tan solo 60 euros (más gastos de gestión), precio al que, de momento, se encuentran a la venta los abonos de Primavera Trompetera Festival, a los que puedes acceder a través de este enlace.

Y como cada año, antes de que nos visitara el maldito virus, Primavera Trompetera Festival también ofrece la opción de adquirir tu plaza en el autobús que prefieras desde 21 ciudades distintas de toda España en este enlace. ¡Date prisa! los abonos son limitados y, viendo todo lo que ofrece este año el festival jerezano, ¡nos los van a quitar de las manos!

Tal y como prometimos, volvemos este 2022 más fuertes que nunca, con todas las ganas de sacudirnos la tristeza y gritarle fuerte al viento aquello de "la primavera trompetera ya llegó".