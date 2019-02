‘The Jets’ celebrarán en Jerez sus 40 años de rock and roll con un concierto

Si el año pasado en el II aniversario de ‘The Rock and Roll Club’ los asistentes a la Sala Paddock tuvieron la oportunidad de disfrutar de un cabeza de cartel como Mike Sánchez, artista que ha compartido escenario con nombres de la talla de Paul McCartney, Imelda May o Jeff Beck en su dilatada carrera, este año se contará con una banda con una carrera musical aún mayor y, como buena familia, siempre ha permanecido unida desde el principio.

‘The Jets’ llegarán a Jerez para presentar su último trabajo discográfico, ‘40 Rockin’ Years’, y como dice el título, esta formación lleva con el rock and roll cuatro décadas. Y si es complicado en cualquier combo durar tanto tiempo con los mismos miembros, no se sabe si el hecho de ser hermanos lo hace más o menos complicado.

Bob, Ray y Tony se apellidan Cotton, tres hermanos que llevan el rock and roll en las venas. Empezaron su carrera en 1974 como cuarteto bajo el nombre de BRAD y en 1978 se quedaron en trío ya bajo el nombre de ‘The Jets’. Pronto fueron fichados por EMI, multinacional en la que editaron sus dos primeros álbumes junto a un buen puñado de singles en un momento en el que el rock and roll vivía un gran revival en el Reino Unido. Varios números unos en las listas británicas, conciertos multitudinarios compartiendo escenarios con Cliff Richard, Meat Loaf o Led Zeppellin, entre otros, les avalan.

Tras aprovechar EMI el tirón, los hermanos Cotton siguieron en la brecha gracias a su calidad como músicos, compositores y por tener una puesta en escena espectacular. En sus shows podían intercambiarse los instrumentos, hacer canciones acapella o acompañarse simplemente por tres cajas para dejar boquiabiertos al personal asistente.

En su discografía, un total de 15 álbumes, donde se pueden encontrar tanto rockabilly, doo wop, jive o rock and roll, lo mismo que ofrecen en sus conciertos. Temas como ‘Rockabilly Baby’, ‘James Dean’ (ambas de su primer single),‘ I seen Ya!’, ‘‘Sugar Doll’, ‘Hideaway’ o ‘Love Makes The World Go Round’, son clásicos modernos como su versión del tema navideño ‘Rockin Around The Christmas Tree’ donde incluso participa la madre.

El sábado 2 de marzo estarán en la Sala Paddock de Jerez para comprimir en su actuación esos 40 años de rock and roll. Una actuación precedida por las de Sue Moreno y ‘The Radions’. Un cartel ideal para celebrar el tercer aniversario de ‘The Rock and Roll Club’.

Una jornada, con entrada gratuita, que se iniciará al mediodía y en la que, además de los conciertos, habrá barbería vintage, ludoteca infantil, parking gratuito, merchandising y food truck.