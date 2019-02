‘The rock and roll club’ calienta ya motores para su festival

La III Fiesta aniversario ‘The rock and roll club’ está a la vuelta de la esquina. El teniente de alcaldesa de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad, Francisco Camas, presentó este viernes el cartel de esta cita, que se celebrará el sábado 2 de marzo, en la Sala Paddock. Estuvo acompañado del presidente de la asociación, Álvaro Mier-Terán. El teniente de alcaldesa felicitó a los organizadores por “la continuidad de la cita, de carácter familiar y dirigida a todos los públicos, así como por su contribución con la oferta musical de la ciudad”.

Por su parte, el presidente de la asociación señaló que “la celebración de este tercer aniversario del club supone la consolidación de una cita convertida ya en la gran fiesta del rock and roll de los años 50 en la ciudad”. Mier-Terán recalcó el “carácter abierto y familiar de la cita, una gran oportunidad para acercar el rock and roll a toda la familia y a todos los amantes de la música popular americana”.

Para celebrar este tercer aniversario, The rock and roll club ha organizado un programa de actividades que reunirá a varios grupos y cantantes de reconocido prestigio nacional e internacional, como ‘The Radions’, banda integrada por experimentados músicos procedentes de otras formaciones, que abrirá el festival. Tras ellos, tomará el relevo el trío malagueño ‘The Kaw Ligas’, acompañados por la actriz, bailarina y cantante holandesa Sue Moreno, así como el legendario trío británico ‘The Jets’, que presentarán su último trabajo discográfico, ’40 rockin years’. En su discografía, un total de 15 álbumes, se pueden encontrar tanto rockabilly, doo wop, jive o rock and roll, lo mismo que ofrecen en sus conciertos. Temas como ‘Rockabilly Baby’, ‘James Dean’ (ambas de su primer single),‘ I seen Ya!’, ‘‘Sugar Doll’, ‘Hideaway’ o ‘Love Makes The World Go Round’, son clásicos modernos como su versión del tema navideño ‘Rockin Around The Christmas Tree’ donde incluso participa la madre.

Además de estos conciertos, desde las 12 horas, se desarrollarán otras actividades como una exposición de coches clásicos, así como una serie de stands de discos, ropa y complementos vintage, además de barbería vintage. El programa de actividades lo completa una pinchada de discos de vinilo a cargo de los Djs Mr Scooby, Miquelo y Wild Cat, quienes animarán el evento hasta la madrugada. La entrada al evento es libre hasta completar el aforo.