A Antonio Rey la guitarra le ha salvado la vida, ha sido un apoyo tan grande que en los momentos difíciles, tocar le hizo crecer y superar adversidades. Así ha crecido este jerezano de 39 años de edad que en la noche del pasado viernes veía cumplido “uno de mis mayores sueños”, ganar un Grammy latino.

No es de extrañar que justo cuando oyó su nombre, la emoción le embargara por completo. “Estoy muy feliz por este premio y porque el flamenco haya vuelto a los grammy como categoría”, señaló a través de vídeoconferencia. Con la voz tomada, “casi no puedo hablar”, -dijo-, el jerezano agradeció el apoyo de “todo mi equipo”, acordándose de los productores de su disco, “Eddy Díaz y Catherine Díaz”, además de “Óscar Autie y Kenia Autie”. También tuvo palabras, casi emocionado, “para mi padre, mi familia, mi mujer y para mi madre Mara”, que falleció cuando apenas tenía 5 años.

Rey se alzaba así con el premio al Mejor Album Flamenco por ‘Flamenco sin fronteras’, un galardón al que también aspiraban el granadino Antonio Campos (Tardo Antiguo), el chiclanero AntonioReyes (Que suene el cante), la sanluqueña Naike Ponce (Vivir) y su paisano Ezequiel Benítez (Quimeras del tiempo. Ilus3).

Tras una noche larga y cargada de emociones, el jerezano asegura que unas horas después “todavía no soy consciente de lo que me ha pasado. Date cuenta que yo vengo de San José Obrero y que te llamen desde Miami para esa gala y que te den un grammy es increíble”.

“Ya no es sólo el recocimiento a este disco sino a tu carrera como artista. Te das cuenta de que todas esas horas que te pegas solo en un cuarto tocando y estudiando, tanto para actuar como para grabar un disco, merecen la pena y te animan para seguir luchando por la música”, reconoce con las lágrimas en los ojos.

Su teléfono no ha parado de sonar durante todo el día y los mensajes se acumulan en el móvil “porque no me da tiempo leerlos todos”, recalca. “Para mí es un orgullo que compañeros y artistas a los que admiras, te dediquen todas esas palabras”, prosigue.

“Esto es un sueño hecho realidad y para la guitarra es un cúmulo de alegrías porque hacía tiempo que ningún guitarrista flamenco se llevaba este premio”, cuenta orgulloso.

Su logro debe ser un ejemplo para “todos esos guitarristas que, como yo, pensábamos que no podíamos aspirar nunca a cosas como ésta, algo que afortunadamente esta vez no se ha cumplido. Espero que sirva para que se animen. Además, se ha luchado mucho para recuperar la categoría de flamenco en estos premios, hay que mirar al futuro con optimismo a pesar de lo que tenemos encima”.

“El flamenco es muy fuerte, como se ha demostrado, ya sea con la guitarra, con el baile o con el cante y tiene que tener su sitio en todo el mundo”, destacó.

En estos momentos de euforia, el guitarrista tuvo también un recuerdo para “todos esos artistas y compañeros que han estado conmigo nominados, porque creo que cualquiera de ellos lo merecía. Desde aquí me gustaría felicitarlos”.

Segundo Grammy latino para Jerez

El grammy latino conseguido por Antonio Rey con ‘Flamenco sin fronteras’, un disco grabado entre Jerez y San Francisco gracias al sello ‘El Cerrito Records’, es el segundo que logra un artista jerezano. El primero lo obtuvo en 2002 el cantaor Antonio Núñez ‘Chocolate’ con el disco ‘Mis 70 años con el cante’.

En los últimos años, otros nombres de la tierra han estado nominados pero nunca han llegado a lograrlo. Entre ellos destaca José Mercé, con cinco nominaciones, Gerardo Núñez, con dos, y Diego Carrasco, José Carpio ‘El Mijita’, Tomasa Guerrero ‘La Macanita’, y Diego del Morao con una.