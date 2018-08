Torrente de luz en el Festival Tío Pepe

El patio de la Tonelería de las bodegas González Byass se llenó el pasado domingo de un público expectante por ver a una de las grandes mujeres, protagonistas de la música española, desde hace más de treinta años: Luz Casal. Entre grandes aplausos, y precedida de la banda musical que le acompaña en la gira que sirve de presentación de su último trabajo, ‘Que corra el aire’, salió Luz al peculiar escenario que son las bodegas González Byass. Y lo hizo como un torrente rockero, con el nuevo tema que da nombre al disco, y donde recuerda quién es Luz Casal a la hora de apretarle los machos a los acordes del Rock&Roll. Luego, una balada, sonido telecaster, con la tensión contenida del rockero, ‘Miénteme al oído’, una firme declaración contra el miedo que a veces ocupa nuestras mentes… También del nuevo disco.

A la hora de abordar su tercer tema, Luz, con una amplia y franca sonrisa se dirigió al público para anunciar que iba a poner toda la carne en el asador para que el público se lo pasara bien, a la vez que presentó su nuevo trabajo discográfico, un disco muy importante para ella y lleno de vivencias personales. "Os presento el disco nuevo a los que ya lo tenéis, y a los que no lo tenéis, no sé a qué tardáis…". Un humor franco y directo, característico de Luz Casal, y que le acompañó durante todo el concierto.

Doy fe de que lo prometido de hacérselo pasar bien al público lo cumplió, con creces. Durante más de dos horas de concierto estuvo cantando, bailando, interpretando y, sobre todo, disfrutando del excelente ambiente que había en el patio de La Tonelería de las bodegas González Byass. Reconoció que el concierto en Jerez iba a ser especial.

Siguió con las canciones del nuevo disco, en esta ocasión con ‘Días prestados’, pop del bueno, haciendo palmas con el público. Traje negro y uñas pintadas de blanco, pegada al micro, cantándole al público que lo importante es brindar por ti y por mí, porque al final lo que tenemos son días prestados…

El momento más entrañable del concierto llegó cuando explicó el sentido de la canción Lucas, también del último disco, con letra de ella misma, y dedicada a un niño que conoció en tres momentos de su vida, y que murió a la edad de seis años: "Ahora es una estrella en el cielo, un rumor en el viento, una cinta en mi pelo, algo dulce en mi boca…". Hasta el viento de Levante se paró, para mirar al cielo, buscando a Lucas, mientras el público se emocionaba escuchando la historia de ese niño… y de Luz.

Poco a poco fueron cayendo el resto de las canciones del disco: ‘Volver a comenzar’, ‘Tanto ruido’, ‘La única verdad’…

Cambio de vestuario en un brevísimo tiempo, mientras la banda seguía haciendo variaciones del último tema interpretado, y al regreso, presentación de los músicos que le acompañan, y vuelta a agradecer al público el honor que para ella y todos los músicos representa estar cantando en Jerez.

Y llegó el turno a las canciones clave de la vida musical de Luz Casal: la primera, entre una ovación del público, fue ‘Entre mis recuerdos’. La versión acústica de la banda, excelente.

El concierto se iba encendiendo conforme las canciones más conocidas de Luz iban siendo interpretadas. "Quiero ver el rojo del amanecer, un nuevo día brillará, se llevará la soledad…", el estribillo de la canción ‘Un nuevo día brillará’, fue coreado por el público con entusiasmo, no sin que antes Luz Casal dijera: "¿es que no hay más que mujeres?". Los hombres sumaron sus voces inmediatamente. Mientras el público cantaba una y otra vez el estribillo, Luz, con los brazos abiertos y expresión de felicidad, demostraba hasta qué punto conectó con el auditorio jerezano.

Fueron los momentos del clímax del concierto, cuando canciones como ‘No me importa nada’ provocaron la ovación del público. ‘Dame un beso’, ‘Porque no vuelves amor’, ‘Pedazo de cielo’, ‘Loca’ y ‘Rufino’ pusieron fin al "concierto oficial", pero no el verdadero, ya que aún sonaron seis temas más: un homenaje a Vainica Doble, con especial recuerdo (Dios la tenga en su Gloria) para Carmen Santonja, al cantar la canción que, según Luz Casal es la más completa historia de amor de todas las que ha cantado: ‘Lo eres todo’. Un recuerdo especial, cantando solo con el piano.

‘Piensa en mí’, ‘Morna’ , ‘Amores’ y ¡‘Te dejé marchar’ pusieron fin al gran concierto que Luz Casal ofreció en Jerez el pasado domingo.

Feliz, sonriente, vital, sincera, Luz Casal nos llenó de esperanzas y de ganas de vivir, con su concierto. ¡Y ella sabe de lo que habla!