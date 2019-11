"Tricicle ha hecho un género tan propio que es muy difícil imitar"

Nueve años después de su último paso por Jerez, Tricicle regresa este fin de semana a las tablas del Teatro Villamarta. Lo hará para exponer 'Hits', el acrónimo de 'Humor Inteligente Trepidante y Sorprendente', un espectáculo en el que recorren sus 40 años de andadura profesional y que pondrá, al menos momentáneamente, el punto y final a su carrera. Hablamos con Carles Sans, uno de sus miembros.

¿Qué es Hits?

Bueno, Hits es lo mejor de lo mejor de Tricile, que ahora ha cumplido 40 años. Es un espectáculo imprescindible, y que hay que ver, tanto para los que han ido viendo nuestros espectáculos a lo largo del tiempo como para aquellos que nos han visto nunca nada de Tricicle y quieren hacerse una idea de qué hemos hecho. Es sin duda el mejor porque contiene los 'sketches' más divertidos.

El proceso de selección ha sido curioso, porque planteásteis a través de redes sociales una propuesta de 40 sketches y ha sido el público el que ha elegido a los 12 que se exhiben....

Sí, dejamos que sea el público el que a través de la web votasen, y nosotros en función de esto los seleccionamos y además ponemos de nuestra propia cosecha.

Imagino que también habrán tenido alguna evolución porque algunos tienen su edad...

(Risas) Sí, alguno ya tiene sus años. Algunos datas de espectáculos de hace 35 años que no han cambiado nada, porque si hay algo por lo que se caracteriza Tricicle es porque nos basamos en un humor universal, en un humor intemporal, no sacamos historias de algo que ha ocurrido ayer o esta semana, simplemente porque dentro de una semana ya no tendría actualidad. Nos apoyamos en el ser humano, en sus debilidades, en sus características, y eso es intemporal. Por eso los sketches de hace treinta años no han perdido su sentido.

Carles Sans (Tricicle) "Este espectáculo es imprecindible para aquellos que han seguido la trayectoria de Tricicle como para los que no lo han visto nunca"

Este espectáculo es el décimo que han creado en estos 40 años, se demuestra que tampoco hace falta crear un montaje nuevo cada año como ocurre hoy día con muchos artistas...

En nuestro caso no es necesario en nuestro caso porque tenemos el éxito suficiente como para que un espectáculo nos dure cuatro años. Cuando uno resulta que está cinco meses o seis en Madrid, cinco meses o seis en Barcelona, más un mes y pico en Valencia, en Bilbao...al final se va a alargando en el tiempo. Además, nosotros siempre paramos en julio y agosto porque si no nuestra familias no nos verían el pelo. Todo eso hace que cada espectáculo se alargue a cuatro años.

Habláis de que 'Hits' es vuestro último espectáculo, ¿será así realmente?

Sí, es verdad, en teoría esta temporada, estimamos que en el mes de marzo o abril, bajamos la persiana. Entendemos que después de 40 años, aunque ahora sigamos llenando los teatros a tope, no es una cuestión de poco público como por desgracia ocurre a veces a algunos artistas, ha llegado el momento de parar y nos tomemos las cosas con más calma. Eso no significa que como Tricicle podamos hacer en un futuro producciones o dirigir algún espectáculo, porque la marca Tricicle no muere, pero actuar desde los escenarios, en principio no lo vamos hacer.

¿Es más difícil hoy día hacer reír a la gente?

Bueno, hacer reír siempre ha sido muy difícil porque se basa siempre en la sorpresa y eso, al menos actualmente, cada vez cuesta más porque el público está cada vez más informado. Hoy día con las redes sociales, cualquier individuo puede ver cualquier cosa al segundo, si quieres ver a un tipo divertido en Australia, vas a You Tube, lo pones y lo ves. Es tal la información que hoy tiene el público que cada vez cuesta más sorprenderle, por eso es tan difícil.

La gente, al menos en vuestros inicios, era más inocente...

Sí, era más inocente y menos comunicada, entonces tenía más posibilidades de sorprender.

Mantenerse en primera línea desde hace décadas no es fácil, ¿cuál es el secreto de Tricicle?

No sé decir. Quizás creo que nos hemos distinguido por tratar un género totalmente distinto, es decir, no utilizar la palabra ha sido un signo de identidad, arriesgado al principio porque lógicamente en el teatro lo que esperas es que se utilice la palabra y no el gesto. Después porque hemos sabido contar historias que, a pesa de no usar la palabra, ha llegado a todos los públicos a través de un humor para todos. No ha sido un humor zafio, es un humor inteligente, a veces inocente...Y luego, los tres actores hemos sabido empatizar muy bien con el público. Habría seguramente más, pero lo dejo para los que quieran analizarlo a fondo.

Ese humor que defendéis, ese teatro gestual, ¿por qué se prodiga tan poco en las artes escénicas de este país? ¿Por la dificultad que implica?

Es un fenómeno curioso, la verdad. A veces lo comparo con el fenómeno de la Coca Cola, que cuando quieras hacer un refresco de cola es muy difícil superar al genuino. No sé si es que nosotros nos hemos apropiado de un territorio, y no digo que haya otras compañías, que las hay, pero es un terreno que no se ha masificado ni ha habido otras compañías que, a la sombra de Tricicle, hayan querido hacer este mismo género. Al final Tricicle se ha hecho un género tan propio que cuando se quiere imitar o hacer algo parecido, no sale con la misma naturalidad con la que nos sale a nosotros.

El proceso creativo a la hora de plantear un espectáculo de este tipo, ¿es más complicado que otros?

Sí, no es nada fácil. En primer lugar, porque uno no puede contar todo lo que quisiera contar si no es con la palabra. El gesto te limita muchísimo y hay gente que a veces, de una manera irreflexiva, nos dice por la calle 'tendríais que imitar a los políticos, tal o cual'. No, es imposible, a través del gesto cuesta mucho, porque a lo mejor puedes representar un sentimiento, un estado de ánimo pero no puedes interpretarlo todo, por lo tanto eso nos limita mucho a la hora de crear. Además, hay que crear una historia que, sin palabras, sea fácilmente inteligible, lo cual también lo complica. Y en tercer lugar, intentar no repetirse, que para Tricicle ha sido una obsesión en su carrera. Hemos intentando que cada espectáculo fuese distinto, que no se pareciese a otro anterior. Todo esto influye un poco en nuestro adiós porque después de cuarenta años, las ideas también van flojeando, porque el territorio se nos va acabando y cada vez tienes más dificultades de encontrar nuevas historias a partir de cero.

En estos cuarenta años de carrera, con infinidad de funciones en muchísimos teatros, de España y fuera de ella, ¿con qué se queda?

Me quedo con todos aquellos momentos, que han sido miles y miles, en los que después del espectáculo ves a un público aplaudiendo, entusiasta, feliz, y luego, en el hall del teatro, donde solemos acudir a despedirnos personalmente, ves cómo el público te lo agradece. Esa sensación de tener cada día un teatro lleno y verles salir aplaudiendo, es un logro, para mí es algo extraordinario. Más allá de momentos puntuales que hayamos podido alegrarnos como pudieran ser las Olimpiadas, en las que participamos en la ceremonia de clausura, y otros momentos.

Iba a preguntarle qué ha sido lo mejor y lo peor, lo mejor ya me lo ha contestado, ¿y lo peor?

Para un actor de comedia, lo peor es que no le rían lo que ha preparado. Eso es muy duro, por eso, en los procesos creativos siempre hay mucha tensión porque uno se juega muchísimo. Entonces, juegas con la intuición y crees que lo que está preparando va a hacer reír muchísimo, pero si luego resulta que la realidad es otra, eso es muy duro, porque cuesta mucho encontrar la fórmula para hacer reír al público.

Están a pocos meses de bajar la persiana, como me ha comentado antes, ¿se ha imaginado cómo será su vida a partir de ahora?

Bueno, yo me la imagino bastante bien, porque me estoy preparando un espectáculo en solitario. Quiero hacer un espectáculo en el que cuento con la palabra y en el que explico todas las anécdotas y vivencias divertidas y vividas con Tricicle y de carácter personal en estos cuarenta años. De algún modo, voy a echar a hablar después de 40 años de silencio, y como una olla express voy a explotar con la palabra y contando muchos entresijos.