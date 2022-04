Vargas Blues Band presenta en La Guarida del Ángel 'Back in Memphis', su nuevo trabajo

Vargas Blues Band presenta este sábado 30 de abril en La Guarida del Ángel su nuevo trabajo Back in Memphis. Se cumplen más de cinco lustros desde la publicación de su primer disco, All around blues, y Javier Vargas ya es un clásico de la floristería local del blues. Para entender bien la historia de este guitarrista hay que remontarse a su llegada, vía Venezuela, a nuestra escena rock, que, finalizando los años 70, cuando el rock lo monopolizaban Miguel Ríos, Ramoncín o Tequila. Músico de sesión, compositor y acompañante en las giras de Salvador, Javier Gurruchaga y Miguel Ríos, Javier no tardó en ponerse en fama cuando, en 1992 publicó Madrid-Memphis.

Dos años después vio la luz Blues latino con una nómina de colaboradores apabullante: Chris Rea, Junior Wells, Flaco Jiménez, Andrés Calamaro… La conquista del mercado internacional estaba decidida, máxime cuando la canción que daba título al álbum fue incluida por el también guitarrista Carlos Santana en su disco Santana Brothers. Aquel fue el comienzo de un reconocimiento generalizado, y, con él, la posibilidad de disponer de mayor autonomía.

El 18 de noviembre se publicó en todas las plataformas de streaming el nuevo álbum de la Vargas Blues Band, Back in Memphis. El nuevo trabajo discográfico de Javier Vargas consta de once composiciones nuevas además de un documental de dos horas que explora la carrera del guitarrista y que sus seguidores podrán disfrutar a través de la plataforma Scenikus.

Back in Memphis fue grabado, mezclado y masterizado en los estudios 'Cotton Row' en Memphis bajo la producción de Niko Lyras. Contaron con una banda extraordinaria integrada por músicos de los Blues Brothers, entre los que cabe destacar a Johnny Lang, Joe Walsh, Booker T Jones, sumándose la inestimable colaboración del grupo Double Trouble de Stevie Ray Vaughan.

Los años han transcurrido, y, con ellos, otros discos, otras giras y colaboraciones muy diversas. De todo ello dará cuenta este concierto, y, sobre todo, de los contenidos del disco nuevo que presenta el artista junto a su banda, titulado Back In Menphis.

Así pues 30 años después Vargas y su Blues Band publican nuevo trabajo y documental titulado Back in Memphis y anuncia esta gira en la que contará con Jon Byron Jagger, sobrino de Mick, que añade el tinte de R&B británico.