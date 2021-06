El Zoo de Jerez acoge la presentación del libro 'Caminando durante una pandemia. Somos los que fuimos'

El libro 'Caminando durante una pandemia. Somos lo que fuimos', de Carlos Neva, se presenta el jueves por la tarde, a las 19:00 horas, en el Aula de Educación del Zoobotánico de Jerez, acto que contará con la presencia del delegado de Protección y Bienestar Animal, Rubén Pérez.

Este libro, editado por El Boletín, surge del cambio que se originó en la vida del autor una vez decretado del estado de alarma por el COVID-19 que le llevó a iniciar caminatas por los términos municipales de Jerez, El Puerto, Puerto Real y Rota, una vez iniciada la desescalada el 2 de mayo. De esta experiencia de recorrer 350 kilómetros nació la idea plasmada en la obra que se presenta el jueves en el Zoo y el fin de semana en la Feria del Libro, en los Claustros de Santo Domingo.

Según su autor, "este libro no es una guía de itinerarios, sino que se trata de relatos de naturaleza y de paisajes locales: pasados y presentes. Remembranza de portuenses olvidados y reivindicación de otros actuales. Reflexiones, recuerdos, pensamientos en voz alta, charlas con amigos que me acompañaron en alguna ocasión, conversaciones desde la soledad mientras voy caminando. Pinceladas de nuestra historia y, por qué no, también autobiográficas". Asimismo, su autor avisa que en su lectura "no busquen el rigor ni histórico ni científico" y señala que "se puede abrir por cualquier página y leer sin necesidad de un orden y disfrutar de él".

La vida profesional de este portuense, Juan Carlos Neva Delgado, siempre ha estado ligada entorno a la concepción y puesta en marcha de importantes proyectos relacionados con el medio ambiente en la provincia de Cádiz: ha sido gerente del Instituto Municipal para la Conservación de la Naturaleza de El Puerto de Santa María, Imucona; director/conservador del Parque Natural de la Sierra de Grazalema; director provincial de la Empresa de Gestión Medio Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Egmasa; y gerente del Instituto de Medio Ambiente de la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz, IMA.