Las actividades por el centenario de Lola Flores continúan con una conferencia sobre su relación con la zambra

El calendario de actividades en torno al centenario del nacimiento de Lola Flores que Jerez está celebrando continuará el próximo miércoles, día 25 de enero, a las 19 horas, con la conferencia multimedia ‘Cien años de Lola Flores: La Faraona de la Zambra’.

El Palacio de Villapanés acogerá esta ponencia a cargo de Puela Lunaris, directora del programa Flamenco Roots de Dances of the World Society, patrocinado por New York Live Arts. Esta exposición sobre la trayectoria de la artista como bailaora, cantaora, actriz, empresaria cultural y pintora, se ilustrará con diversos recursos, como pintura, música, fotografías y reveladores clips de antiguas películas que son verdaderas joyas etnográficas.

Puela Lunaris hará un recorrido panorámico por el fecundo legado de Lola Flores, haciendo especial hincapié en la enorme importancia que tuvo como intérprete de la zambra, que a juicio de la ponente, es “un palo que actualmente se encuentra casi en peligro de extinción, a pesar de ser esencial en el flamenco y en la copla”.

En esta conferencia multimedia se revelará cómo la zambra jugó un papel transcendental para sacar al flamenco y a la copla de los cafés y llevarlos a los escenarios teatrales y al cine. Tal y como ha adelantado Puela Lunaris, “durante los años 30, 40, y 50 del siglo XX, la zambra fue un hito cultural sin precedentes, tanto en España como en Hispanoamérica”.

En relación con todo esto, se verá que la zambra tuvo una gran trascendencia en la carrera artística de Lola Flores, recordando que la propia Faraona protagonizó junto a Manolo Caracol un exitoso espectáculo con ese nombre, que estuvo en cartel una década.