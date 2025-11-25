El actor gaditano Avelino Piedad viajará al interior del ‘chemsex' en el teatro Villamarta

De un estilo bien diferente a Maestrissimo' de Yllana, es El Gé, el montaje donde el actor gaditano Avelino Piedad lleva a cabo un viaje al interior del chemsex, fenómeno consistente en el consumo de sustancias estimulantes asociadas a la práctica del sexo entre hombres.

La obra habla sin ambages del deseo y explora las circunstancias que lo rodean: desde el manejo de las emociones posteriores hasta las razones individuales para embarcarse en esa especie de montaña rusa.

Paco, el personaje principal, está en su casa después de 48 horas de desenfreno y, al quedarse solo, se encuentra con el dilema de parar y enfrentarse a su realidad o llamar a más personas para eludir su dolor.

Y decide continuar: los invitados están en las butacas del teatro para generar reacciones de todo tipo.

“Enseñamos esa realidad a la gente, para que lo vean o se sientan reflejados o interpelados, sin emitir demasiado juicio o moralina”, ha manifestado Avelino Piedad.

“Nuestra intención no es decir qué hacer con el chemsex. Es más intentar mostrar lo que es, todos los claroscuros, las motivaciones que se pueden tener. Por eso es una obra que acaba conectando con mucha gente. Porque la obra arranca con todo lo que el chemsex y su dinámica implican y acaba hablando de cosas más universales que llegan a cualquiera”, ha señalado el actor gaditano.

La cita será este jueves 28 de noviembre a las 20:00 horas en el teatro Villamarta.

Tras este espectáculo el sábado 29 de noviembre se pondrá en escena La Navidad de siempre con la Peña La Bulería. De esta forma, se inicia un ciclo que, en el coliseo jerezano, agrupa un total de 8 espectáculos para celebrar estas fiestas.

Además del grupo que lidera Luis de Perikín -con Así canta Jerez en Navidad. Ya llegó la fiesta-, esta singular oferta incluye a Felipa del Moreno (Sueño de Nochebuena), la Fundación Alalá (La Nochebuena con Alalá), Amor en la tierra bajo la dirección de Pepe del Morao, Jerez, Flamenca Navidad de Dani Peña, Farrucos y Fernández en Familia y, finalmente Navidad de Jerez y Lebrija.