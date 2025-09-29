Dos actos de Ateneo Siglo XXI en la próxima Feria del Libro de Jerez

Imagen de archivo de una actividad de Ateneo Siglo XXI

Ateneo Siglo XXI participa en la Feria del Libro 2025 organizada por el Ayuntamiento de Jerez en los Claustros de Santo Domingo del próximo miércoles 1 al domingo 5 de octubre.

Según explica la entidad, "teniendo en cuenta el éxito de la mesa redonda sobre Literatura y Cine que se realizó el año pasado en este mismo evento, se va a realizar una continuación de la misma".

Así Ateneo Siglo XXI confirma que habrá una mesa redonda sobre Literatura y Cine el próximo viernes 3 de octubre a las 20:30 horas en los Claustros, en la Sala Refectorio.

Los componentes de la mesa son: Mercedes Gutiérrez, Ascensión Marcelino, Isidoro Rodríguez, Javier Rodríguez, Francisco José Morales y Joaquín Casas.

Será una continuación a la que se hizo el año pasado con el mismo títuloy se abordarán temas como la capacidad expresiva de cada disciplina, hasta qué punto una imagen vale más que mil palabras...

Influencias de las plataformas y lo digital....Las adaptaciones literarias...

Además la Presidenta de Ateneo Siglo XXI, Margarita Martín Ortiz, presentará su último libro Tiempo y silencio en la Sala Refectorio también el próximo sábado 4 de octubre a las 20:00 horas.

“Tiempo y silencio” es una novela sobre el peso de la tradición y el miedo al futuro; sobre las pasiones humanas y el desarraigo, "pero, sobre todo, es un canto de amor a nuestra ciudad".