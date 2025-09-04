La actriz Antonia San Juan revela que padece cáncer

La intérprete canaria Antonia San Juan ha confirmado que padece cáncer a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram este miércoles. La actriz, de 64 años, ha explicado a sus 448.000 seguidores que deberá alejarse temporalmente de los escenarios para focalizarse en su tratamiento médico.

El diagnóstico llega tras más de un año de problemas persistentes en la garganta. "Me han hecho una biopsia, y me han dado medio diagnóstico: tengo cáncer. Ahora cuando analicen la biopsia me dirán qué tipo de cáncer es, y me dirán la solución y si hay tratamiento. Yo confío plenamente en la ciencia", ha explicado la artista en su comunicado en sus redes sociales.

Trayectoria y situación actual

San Juan, reconocida por su papel en películas como 'Todo sobre mi madre' y series televisivas como 'La que se avecina', ha detallado que su médico de familia detectó un problema en las cuerdas vocales, lo que llevó a una serie de pruebas especializadas incluyendo un TAC. Como consecuencia, se ha visto obligada a cancelar su espectáculo teatral 'La ropa vieja de Cuca'.

Mensaje a sus seguidores

La actriz ha querido transmitir un mensaje de optimismo a sus seguidores: "Mi vida ha sido y es bonita, no me gusta quejarme y no quiero que la gente tenga compasión, solamente quiero dar las gracias a la gente que está ahí". San Juan ha manifestado su intención de seguir el tratamiento médico con determinación, manteniendo la serenidad que, según declaró en una entrevista reciente, ha conseguido alcanzar con el paso de los años.