El alma hecha versos

Expandir el alma y la alegría y ejercitar la mente son los objetivos principales del proyecto teatral ‘Entre versos y Marsillach’, una iniciativa impulsada por Varela Producciones, la Cía. de Blanca Marsillach, y ‘la Caixa’. Una propuesta que fue presentada este viernes en la Sala Compañía, con la presencia de la delegada de Igualdad, Políticas de Juventud e Infancia, Diversidad, Vivienda y Coordinación de distritos del Ayuntamiento, Ana Hérica Ramos; la gestora del Programa de Personas Mayores de la Fundación Bancaria ‘la Caixa’, Rocío Vera; la vicepresidenta del Consejo Local de Cruz Roja Española, Pilar Chico; Marian Zubiaga, de la Delegación de Educación, Deportes, Igualdad, Política Social y Conciliación de la Junta de Andalucía; la actriz y productora Blanca Marsillach y la actriz Begoña Mencía, acompañadas de las diez personas mayores que participan en la iniciativa.

Diez mayores procedentes del Centro de Participación Activa Jerez-Las Torres, en convenio con la Junta de Andalucía, que en la misma tarde de este viernes realizaron una interpretación dramatizada de grandes versos de la poesía del Siglo de Oro español, en compañía de Blanca Marsillach y de la actriz y codirectora Begoña Mencía, con la imagen proyectada de Marsillach padre. Se trata de una adaptación de Mónica Buiza del homenaje que Adolfo Marsillach, Amparo Rivelles y María Jesús Valdés realizaron a grandes dramaturgos españoles en 1997.

Piezas como ‘Poderoso caballero es Don Dinero’ de Francisco de Quevedo, ‘Sonetos’ de Lope de Vega, ‘Que se nos va la Pascua’ y ‘Letrillas’ de Góngora, ‘Canciones’ de San Juan de la Cruz, ‘Vivo sin vivir en mí’ de Santa Teresa de Jesús, e incluso la E’legía a Ramón Sijé’ de Miguel Hernández componen esta selección que supone un recorrido por la época del florecimiento de la literatura en España.

“Jamás en mi vida me iba a imaginar yo que actuaría junto a Blanca Marsillach. Es un privilegio, una experiencia única”, comentaba uno de los mayores en la presentación; “la poesía me parecía triste, ya no. Yo pensaba que sabía leer pero no era así”, apuntaba una señora en referencia a las clases de interpretación a las que han asistido durante días para llevar a cabo la puesta en escena.

Emocionados algunos, confesaban que con esta propuesta han “sacado de dentro algo que no pensaba que tenía”. Personas que ya habían hecho teatro antes pero que no se habían enfrentado al verso. “Después de todas estas clases hablo más lento y mi mujer me pregunta que por qué hablo así”, reía otro participante.

Hay que destacar que el proyecto ha impartido una formación de cinco días a las personas mayores para aprender a declamar el verso y desenvolverse sobre un escenario, en la que han estado acompañados por miembros de la Cía. de Blanca Marsillach. Del mismo modo, a las personas mayores seleccionadas se les ofrece un mes antes del estreno familiarizarse con la obra, la lectura previa de los versos, comprensión de los mismos, situarlos en el contexto social de la época, etc.

La finalidad de este proyecto es promocionar la participación social de las personas mayores a través del teatro, así como ayudar a mejorar sus competencias y habilidades personales, favoreciendo la empatía y el trabajo en equipo. El ejercicio teatral, mediante la memorización y la recitación, es un estímulo intelectual, al mismo tiempo que se brinda a quienes participan la oportunidad de disfrutar de textos que forman parte de la historia de la literatura.

La gestora del programa de Personas Mayores de la Fundación Bancaria ‘la Caixa’, Rocío Vera, afirmó que las personas mayores “forman parte del espíritu y la esencia de ‘la Caixa’. Por eso trabajamos para darles oportunidades de vivir su envejecimiento con compromiso y motivaciones, mostrando un papel activo en la sociedad, con proyectos y retos”.

Por su parte, Blanca Marsillach destacó que “este es un programa del alma, un proyecto fundamental para lograr la unión de las personas mayores con el teatro. Haber podido acercar esta iniciativa a tantas ciudades nos demuestra todos los beneficios que tiene la actuación para este colectivo. Cada año se benefician del programa de Personas Mayores de ‘la Caixa’ más de 780.000 personas, con el objetivo de sumar vida a los años, al mismo tiempo que se suman años a la vida”.

Emocionados, los diez mayores insistieron en su agradecimiento por contar con ellos para esta propuesta. Begoña Mencía, sin embargo, destacó al respecto que son ellos los que están agradecidos a estos diez mayores por su compromiso y a ‘la Caixa’. “Nos dais todo el rato las gracias pero no sois conscientes de lo que aportáis a los que os estamos enseñando. Vuestra ilusión por aprender es maravillosa y eso es un regalo para nosotros”.