Ana Delgado trae a Jerez su tercer libro de poemas Borrar el silencio

La poeta granadina Ana Delgado presentará su tercer libro de poemas Borrar el silencio este próximo lunes 16 de marzo en la Fundación Caballero Bonald de Jerez de la Frontera.

Delgado, que editó en 2025 este poemario con la editorial Sonámbulos, será introducida por la periodista jerezana Sonia Herrera Collado en un acto que arrancará a las 19:30 horas en la sede de la entidad en la calle Caballeros, 17.

Sinopsis del poemario Borrar el silencio

Ya desde el título del tercer libro de poemas, Borrar el silencio, Ana Delgado nos ofrece una audaz declaración de intenciones que entronca con su, ya manifestada con anterioridad, necesidad de alcanzar ese conocimiento de sí misma, escurridizo y sólo accesible a través de la poesía capaz de adentrarse en los territorios que se le escapan a la razón.

Conocimiento, en este caso, de la mujer que es y de todas las mujeres que en algún momento ha sido e incluso que hubiera podido ser.

Breve perfil de Ana Delgado

Ana María Delgado Sánchez (Granada, 1952) es Doctora en Medicina y especialista en Medicina preventiva y salud pública. Su vida profesional ha estado dedicada a la docencia y a la investigación, fundamentalmente en áreas relacionadas con la salud de las mujeres, y la poesía le ha servido, y le sirve, para conocerse a sí misma y adentrarse en los territorios que se le escapan a la razón.

Borrar el silencio es el tercer libro de poemas de Ana Delgado, una obra audaz y conmovedora que interpela a todas las mujeres que la habitan. Desde el título, la autora nos invita a un viaje íntimo y profundo hacia el conocimiento de sí misma, un territorio escurridizo que solo la poesía puede alcanzar.

En este poemario, Ana Delgado explora la reconstrucción de la mujer a través de una perspectiva coral, dando voz a las múltiples mujeres que ha sido, es y podría haber sido. Los poemas se entrelazan para crear un retrato complejo y matizado de la identidad femenina, abordando temas como el pasado, el presente, el futuro, los sueños, los miedos y las esperanzas.

La poesía de Ana Delgado es un canto a la libertad, a la fuerza y a la resiliencia de la mujer. Sus versos son un refugio para todas aquellas que buscan su propia voz, un espacio donde el silencio se rompe y la palabra florece.