El apasionante grabado joven

SIEMPRE me ha parecido de vital importancia para el arte la apuesta por la realidad artística de los más jóvenes. El apoyo constante y sistemático a la creación de los que empiezan, a los que están en sus periodos de formación, a los alumnos de las Escuelas de Arte o a los de las Facultades es necesario y, hasta diría, que de obligado cumplimiento. Desgraciadamente esto nunca se ha llevado del todo a efecto. Las instituciones porque van buscando protagonismo junto a los nombres de los consagrados, las galerías porque necesitan el aval seguro de lo que demanda el mercado, los docentes de las Escuelas de Arte, incluso, de las Facultades porque están inmersos en otros asuntos perentorios para su profesión de docentes en ejercicio, obligados por las exigencias burocráticas desde la oficialidad educativa o porque hay – sálvese el que pueda - muchos que prefieren airear su trabajo personal que al apoyo a lo que desde las aulas realizan los jóvenes.

También, como no podía ser menos, la escasa crítica existente se ve más apegada a lo seguro de lo que se expone o existe que a la difusión y apoyo el trabajo de los que están empezando. Todos tenemos un poco de culpa y deberíamos tomar conciencia de la necesidad de apostar por el futuro; a veces más necesario que la realidad misma existente. Por eso, es importante esta exposición que se presenta en el Espacio Abierto de la calle Alvar López. La galerista ha abierto las puertas a los jóvenes estudiantes de grabado de un Curso Superior de Diseño Gráfico. Significativa decisión. En una buena programación expositiva ha de haber espacio amplio para los más jóvenes, para la experiencia de los que tienen algo que decir y se les atisba posiciones de importancia. Muy importante, la visión del profesor responsable del curso. No sólo ha dado los pasos necesarios en la formación sino que ha abiertos cauces expositivos para dar a conocer el trabajo realizado. Y algo muy importante: ha enseñado a los alumnos uno de los más complejos entresijos de la profesión: la canalización de las obras y la dinámica expositiva; algo que, no siempre, se pone de manifiesto en el proceso enseñante en las facultades y escuelas de arte.

El profesor Guillermo Bermudo ha llevado hasta la galería de Lucía Franco una variada muestra del trabajo de sus alumnos y la ha titulado con el sugestivo nombre de Opciones incisivas, aludiendo con ello a las distintas maneras existente en el grabado tradicional y moderno. Él, que es un artista superior en estampación gráfica, se ha ocupado de mostrar el camino amplio y variado de una realidad artística a la que muchos quieren llegar y muchos son, también, los que se quedan en el camino, sobre todo por un deficiente manejo del medio y por una falta absoluta del oficio. Las distintas técnicas de estampación: aguafuertes, aguatintas, metacrilatos, linóleos… son presentadas, mostrando sus capacidades y habilidades de cada uno, así como haciendo atisbar los horizontes artísticos de unos jóvenes a los que se les adivina intencionalidad y pasión por un trabajo que es duro y necesita una adecuada