Primer acto de hermanamiento entre las ciudades de Gozo y Jerez

Una calle de Victoria, la capital de la isla maltesa de Gozo

El Ateneo de Jerez y el Consejo Regional de Gozo, realizan este próximo domingo 5 y lunes 6 de octubre un Seminario de Inclusión en el Alcázar de Jerez dentro del proyecto que desarrollan ambas instituciones para hermanar desde la inclusión, las ciudades de Jerez y de Victoria, capital de la isla maltesa de Gozo.

Ambas ciudades son candidatas a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031 por sus respectivos países por lo que podrán compartir este título haciendo "que este evento cobre un valor especial",señala el Ateneo en un comunicado.

El seminario, en horario de 9:30 a 13:30 horas, se realizará en el Alcázar de Jerez este domingo 5 y lunes 6 de octubre y contará con traducción español- inglés.

El evento será inaugurado por la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, el alcalde de Victoria, Brian Azzopardi, el presidente del Ateneo de Jerez, Gustavo Cordero y el responsable de Fondos Europeos y Locales del Consejo Regional de Gozo, Fabian Galea.

La entrada no requiere inscripción previa y es libre hasta completar aforo.

El domingo 5, el seminario se centrará en la inclusión del pueblo gitano y contará con la participación de Javier Jiménez Royo, Doctor en Antropología Social y actual docente de la Universidad de Valladolid, y Francisco Agarrado, Presidente de la Fundación Secretariado Gitano de Jerez.

El lunes 6, el seminario se centrará en la integración de la población migrante para lo que se contará con las docentes de la Universidad de Cádiz, Marcela Iglesias Onofrio, Profesora de Sociología y Vicerrectora de Internacionalización y Siham Zebda, Profesora de Derecho Internacional Público y Coordinadora de Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos.

Además, se podrá disfrutar de las intervenciones de los miembros del centro de acogida de inmigrantes CEAin, Gema Lozano Prieto, responsable de Protección Internacional y Macarena García Martínez, responsable de Intervención Social.

Este Seminario es posible gracias al proyecto Culture PIE (promoción de la Cultura a través de la Inclusión y la Equidad) que el Ateneo de Jerez y el Consejo Regional de Gozo desarrollan con fondos de la Unión Europea, al patrocinio de los Ayuntamientos de Jerez y Victoria, a las colaboraciones de las Bodegas Cayetano del Pino, de la Universidad de Cádiz, de la Fundación de Secretariado Gitano y del centro de acogida de inmigrantes CEAin de Jerez.

El proyecto de hermanamiento cuenta además con el apoyo institucional de Ministerio de Cultura de Malta.

El próximo encuentro entre las ciudades de Jerez y Victoria será en noviembre, mes en el que una amplia delegación jerezana formada por miembros del Ateneo de Jerez y por el comité de hermanamiento del Ayuntamiento de Jerez y la alcaldesa de la ciudad, se desplazarán a la isla de

Gozo para realizar el acto oficial de hermanamiento en la capital de esta isla del archipiélago maltés que será replicado, en el mes de febrero, en la ciudad de Jerez.