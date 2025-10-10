El Ateneo de Jerez se une a la 'Noche azul y blanca' con cuatro actividades

El Ateneo de Jerez ofrecerá cuatro diferentes actividades culturales dentro de la programación por la 'Noche Azul y Blanca” organizado este sábado 11 de octubre en el centro histórico por el Ayuntamiento de Jerez.

Como inicio al evento cultural y en la plaza plateros, la sección de Cultura Gastronómica del Ateneo de Jerez, en colaboración con el restaurante la Gabriela, ofrecerá un showcooking con alimentos que se adquieran en el mercado central de abastos y que se degustarán posteriormente.

A las 18:30 horas y en el stand creado para la ocasión en la calle Larga por el Ateneo de Jerez, el escritor de textos infantiles y contacuentos Antonio Mariscal, ofrecerá de la mano de la sección de Literatura, la lectura del cuento inclusivo “El gallo que quería ser mamá” para disfrute de niños y niñas y de toda la familia.

A las 19:30 horas, y partiendo del stand, la sección de fotografía del Ateneo de Jerez llevará a cabo un tour fotográfico de participación abierta y gratuita para quienes deseen participar en una colección fotográfica que recoja las actividades que se realicen en “la Noche Azul y Blanca”, y que será difundida en fechas posteriores en la sede de Ateneo de Jerez, calle San Cristóbal número 8. El Ateneo de Jerez recuerda que no es necesario ser un profesional fotográfico y que basta disponer de un teléfono móvil para poder participar.

A las 20:00 y a las 21:30 horas, es dos pases distintos para facilitar la asistencia, la sección de Salud y Bienestar del Ateneo de Jerez ofrecerá en este mismo stand, un taller sobre “Mejoras del sueño y del descanso” que conducirá el enfermero y dietista José Luis Manzano Doña, y que igualmente el Ateneo de Jerez ofrecerá de manera gratuita.