El mundo en una mandolina

Avi Avital vuelve a situar la mandolina en el centro del discurso musical contemporáneo con Song of the Birds, un álbum que expande y articula en un solo arco las propuestas de tres EPs temáticos y el nuevo ensemble que dirige, Between Worlds. El proyecto parte de una idea sencilla enunciada desde su título: mostrar, a través de un instrumento tradicionalmente marginal en la sala de concierto, la riqueza de territorios culturales que se alimentan mutuamente. El sur de Italia, la península ibérica y la cuenca del Mar Negro aparecen aquí como ámbitos sonoros diferenciados, pero enlazados por itinerarios musicales que van de la tradición oral a la escritura académica y de la canción popular a la composición de concierto.

El disco es la culminación de una estrategia previa: tres EPs publicados de manera escalonada desde mayo –Italy, Iberia y Black Sea– que funcionaban como prólogos y fragmentos temáticos del álbum completo. Cada entrega sirvió para presentar un conjunto de piezas que exploran el acervo melódico, rítmico y expresivo de su región respectiva. En la versión integral, Avital y Between Worlds reúnen esos materiales y los complementan con arreglos y transcripciones que permiten escuchar la continuidad entre repertorios supuestamente dispares. El resultado es un recorrido en el que se alternan tarantelas, canciones sefarditas, piezas mingrelianas (el mingreliano o megreliano es un idioma que se habla en Georgia), adaptaciones de Manuel de Falla y composiciones contemporáneas como la versión de Black Earth de Fazil Say, todo dispuesto con una cuidadosa atención al color instrumental y al diálogo con las voces invitadas.

La presencia de intérpretes folclóricos y vocalistas autóctonos es un rasgo distintivo del proyecto. La grabación incluye colaboraciones con artistas como Alessia Tondo, Marina Heredia, José Quevedo Bolita, Paquito Escudero y el Ensemble Rustavi. Esas voces y timbres propios legitiman las lecturas y evitan que la aproximación académica sea simplemente un ejercicio de exotismo. Por el contrario, la propuesta articula adaptaciones –muchas firmadas por el compositor y arreglista David Bruce– que respetan la métrica y la inflexión de las fuentes populares y, al mismo tiempo, las integran en un discurso de cámara en el que la mandolina asume a menudo el papel de interlocutor principal.

El diseño del programa revela una intención doble: por una parte, recuperar repertorios y colocarlos en relación –por ejemplo, la cercanía entre ciertas piezas de raíz popular y obras de compositores cultos de la misma geografía–; por otra, encargar lecturas nuevas que permitan a la mandolina asumir funciones solísticas que tradicionalmente corresponden a la guitarra, el violín o el piano. En este sentido, la instrumentación flexible del ensemble Between Worlds –capaz de transitar entre texturas orquestales reducidas y formaciones más cercanas al folclore– es clave para sostener el discurso sin perder verosimilitud estilística.

La figura de Avi Avital explica en gran medida la coherencia del proyecto. Nacido en Be’er Sheva y formado en Jerusalén y en Padua, Avital es hoy un intérprete con una carrera que ha transformado la percepción pública de la mandolina. Fue el primer solista de mandolina nominado a un Grammy en el repertorio clásico y forma parte del catálogo de Deutsche Grammophon, que ha publicado ya más de una decena de sus trabajos. A lo largo de su trayectoria ha impulsado la expansión del repertorio a través de encargos –más de cien obras destinadas al instrumento, incluidos conciertos de compositores como Anna Clyne, Jennifer Higdon, Avner Dorman, David Bruce y Giovanni Sollima– y de transcripciones audaces que han probado la versatilidad expresiva de la mandolina en contextos sinfónicos y camerísticos.

Ese trabajo de encargo y promoción tiene consecuencias prácticas y simbólicas. En el plano práctico, amplía el repertorio disponible para futuros intérpretes y facilita la presencia de la mandolina en programación de salas y festivales. En el plano simbólico, sitúa al instrumento en la misma línea de diálogo que otros solistas consagrados, mostrando que su voz puede sostener tanto la poesía íntima de una canción como la proyección formal de un concierto contemporáneo. La interpretación de Avital combina un dominio técnico notable con un sentido del fraseo y de la articulación que prioriza la claridad de la línea y la adecuación al material.

Song of the Birds incluye piezas que funcionan como microcrónicas de paisajes: desde la incisiva Tarantella di Sannicandro hasta las versiones de las Mingrelian Songs de Otar Taktakishvili, pasando por adaptaciones de Manuel de Falla y por las series de canciones sefarditas que aparecen a modo de hilo conductor. La diversidad de la lista de temas se sostiene por la unidad tímbrica que aporta la mandolina y por el diseño de arreglos que permiten alternar protagonismos sin perder coherencia.

Más allá de la escucha puntual, el proyecto Between Worlds responde a una pregunta mayor: cómo conjugar respeto por las tradiciones locales con la creatividad del presente. La respuesta de Avital y su ensemble es pragmática y programática al mismo tiempo. Pragmática porque convoca a los intérpretes que mejor conocen las fuentes; programática porque ensaya una forma de programación que puede multiplicarse: residencias, giras y programas didácticos en que la frontera entre la musicología y la performance se vuelve porosa.

En términos discográficos, la edición en CD junto con las plataformas digitales amplía la accesibilidad del trabajo. Para el oyente atento, Song of the Birds ofrece una invitación: escuchar la mandolina no como curiosidad sino como vehículo capaz de articular un mapa sonoro amplio y complejo. El disco confirma, asimismo, el papel de Avi Avital como actor cultural que no solo interpreta sino que comisiona, programa y educa la escucha. Su recorrido prueba que la mandolina puede ocupar, sin reservas, un lugar central en la escena clásica contemporánea.

Al final, lo que propone Song of the Birds es una lección sencilla y poderosa: atravesar fronteras musicales no consiste en mezclarlas sin criterio, sino en situarlas en conversación. En esa conversación, la mandolina canta, traza melodías y, de manera convincente, hace hablar a todo un mundo.

Avi Avital & Between Worlds - Song of the Birds (DG)

La ficha SONG OF THE BIRDS 1 - Tradicional: Tarantella di Sannicandro 2 - Tradicional: Raiko 3 -Tradicional: Zorongo gitano 4 - Tradicional sefardita: Una matica de ruda 5 - Otar Taktakishvili (1924-1989): Mingrelian Songs: Chaguna [arreglo de David Bruce para mandolina, ensemble y coro] 6 - Manuel de Falla (1876-1946): Danza del juego del amor de El amor brujo [arreglo de David Bruce para mandolina, voces y ensemble] 7 - Traidiconal: Bella ci dormi [arreglo de Segatta & Gozlan para mandolina, ensemble y voz] 8 - Tradicional sefardita: Avre tu puerta cerrada 9 - Otar Taktakishvili: Mingrelian Songs: Didavoi Nana [arreglo de David Bruce para mandolina, ensemble y coro] 10 - Tradicional sefardita: Introducción a La Petenera 11 - Tradicional sefardita: La Petenera 12 - Tradicional sefardita: A la una yo naci 13 - Tradicional: Virrinedda 14 - Tradicional: To to to 15 - Otar Taktakishvili: Mingrelian Songs: Chiche Tura [arreglo de David Bruce para mandolina, ensemble y coro] 16 - Tradicional sefardita: Esta montaña d'enfrente 17 - Fazil Say (1970): Black Earth [arreglo de David Bruce para mandolina y ensemble] 18 - Otar Taktakishvili: Mingrelian Songs: Kuchkhi Bedineri [arreglo de David Bruce para mandolina, ensemble y coro] 19 - Manuel de Falla: Andaluza de las Cuatro piezas españolas [arreglo de David Bruce para mandolina y ensemble] 20 - Tradicional: El cant dels ocells Avi Avital, mandolina y dirección Between Worlds Invitados: Alesia Tondo, voz [1, 7, 13, 14] Marina Heredia, voz [3, 6, 10] José Quevedo Bolita, guitarra flamenca y Paquito Escudero, percusión [3, 6] Ensemble Rustavi [5, 9, 15, 18] Deutsche Grammophon

SONG OF THE BIRDS EN SPOTIFY