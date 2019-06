Un brindis de Antonio Banderas, al libro sobre el jerez en el cine

De nuevo, Antonio Banderas no pierde oportunidad a la hora de promocionar los productos andaluces, tanto fuera como dentro de la gran pantalla. En este caso, son los vinos del Marco los que consume el personaje que interpreta en ‘Como la vida misma’ (Life itself, 2018), donde un adinerado hacendado andaluz ofrece a sus invitados vino de Jerez y manzanilla. La película, una producción norteamericana con reparto internacional, ha sido dirigida por Dan Fogelman, y rodada entre Nueva York, Sevilla y Carmona. Hay que recordar que Banderas ya vino a Jerez, junto a su ex esposa, Melanie Griffith, pasando por las bodegas de Sandeman, donde pudo mostrar sus habilidades con la venencia. Los vinos del Marco del jerez estan de actualidad en el cine, con su presencia en películas como la mencionada, o bien en otras como ‘La favorita’, o en ‘¿Podrás perdonarme algún día?’.

Todas estrenadas en 2018. Las tres serán incluidas en el libro que prepara el académico, y colaborador de Diario de Jerez, José Luis Jiménez García, sobre el jerez en el cine, que llevará por título ‘Sherry Goes to the Cinema’.