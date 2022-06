La cantautora jerezana Sara Rubicubi estrena su primer vídeo musical

Cuatro meses después de que comenzase el crowfunding o la recaudación de fondos para cumplir con su objetivo, Sara Rubicubi ha estrenado su primer vídeo musical. La creación audiovisual, que ha sido grabada en distintas localizaciones de Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María, entre las cuales se incluyen el Cerro del Arte y las bodegas Espinosa de los Monteros, vio la luz durante la noche de San Juan. En la pantalla está acompañada por el grupo de danza Fever, compuesto por cuatro bailarinas también jerezanas.

“De la recaudación obtuve 430 euros que se gastaron casi íntegramente en el vestuario de las bailarinas y mío. Prefería gastar más dinero comprándolo a una tienda pequeña llevada por emprendedoras que gastar menos en una multinacional”, explica. “De mi bolsillo tuve que poner unos 400 euros más para pagar el transporte del equipo, el alquiler de los medios técnicos y elementos de atrezzo, entre otras cosas”.

Tres intensas jornadas de rodaje realizadas gracias al colectivo IntruSOS, formado por compañeros de carrera de la cantautora, dieron lugar a una obra que pretende mostrar elementos de la cultura jerezana desde una lente universal. “Quiero dar las gracias a todas las personas que han apoyado este proyecto desde el principio”, dice la artista.

‘Brindis’, que ya se encuentra en plataforma digitales como Spotify, habla de la falta de apoyo que sienten los artistas con respecto a otras profesiones. Buscando ponerle remedio a esto en un futuro, Sara comenzará este otoño en Madrid un máster dedicado a la industria musical.

Sara Rubicubi (Jerez, 1999) explica que "desde muy corta edad me enamoraba la expresión artística, ya fuese en la forma de un libro de fantasía, una actuación de María Isabel o un cortometraje casero hecho con figuras de Playmobil. A los ocho años comencé a experimentar con la edición de vídeo, motivo por el que más tarde estudiaría el grado de Comunicación Audiovisual".

La artista jerezana ha participado en diversas obras de teatro y competiciones de danza así como en la producción de distintos cortometrajes y vídeos musicales. "En 2020 publiqué mi primer sencillo autoproducido, The View From The Top, inspirado por la serie de anime Haikyuu!!", y el 24 de junio publicó 'Brindis', su cuarto sencillo, que habla sobre la falta de apoyo al arte.