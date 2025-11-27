Una charla para conocer la historia de calles y comercios próximos al Mercado de Abastos de Jerez
El ponente será el escritor y articulista José Antonio Cirera González.
El Ateneo de Jerez acogerá este cita este jueves día 27.
En el marco del ciclo de actividades programadas por el Ayuntamiento de Jerez durante 2025 para conmemorar el 140 aniversario de la apertura del Mercado Central de Abastos, y entre las numerosas actividades que ofrece el Ateneo de Jerez, la próxima cita será una conferencia titulada “Calles y comercios cercanos a la Plaza” sobre el entorno de este histórico edificio.
La charla está organizada por la sección de “Jerez y su cultura” del Ateneo de Jerez y realizada gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Jerez.
La conferencia tendrá lugar este jueves 27 de noviembre a las 19:30 horas, en la sede de la entidad, sito en la calle San Cristóbal nº 8.
La entrada es libre hasta completar aforo.
La conferencia será impartida por José Antonio Cirera González, reconocido escritor y articulista, cuya labor cultural ha dejado una profunda huella en la ciudad de Jerez.
Actualmente, Cirera dirige Puerta Real, el programa de mayor repercusión de Frontera Radio Jerez y que está dedicado a explorar y difundir la cultura, la literatura y la actualidad local, convirtiéndose en un referente informativo y formativo para la ciudad de Jerez.
Con una amplia trayectoria en el ámbito cultural jerezano, José Antonio Cirera ha dedicado gran parte de su carrera a promover la creación artística y fomentar la reflexión crítica sobre diversos temas culturales.
Su trabajo combina rigor, sensibilidad y un compromiso constante con la difusión del patrimonio literario y artístico de Jerez consolidándose como una voz influyente y respetada en la promoción cultural local. Su participación en esta conferencia promete ofrecer una perspectiva enriquecedora y profunda sobre los aspectos culturales que definen y fortalecen la identidad de Jerez.
