El cineasta andaluz Alberto Rodríguez presenta 'Los Tigres' en el Festival de San Sebastián

El equipo de ‘Los Tigres’, ayer en el Festival de San Sebastián, con el Alberto Rodríguez en el centro charlando con los actores Antonio de la Torre y Bárbara Lennie.

El cineasta andaluz Alberto Rodríguez compite en la Sección Oficial de San Sebastián con Los Tigres, una película protagonizada por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, quienes interpretan a unos buzos profesionales encargados de reparar barcos industriales, una profesión “desconocida” para el realizador que destaca la “peligrosidad” a la que se enfrentan estos profesionales. Una de las curiosidades de la 73 edición es que Rodríguez llega a San Sebastián con un doblete de estrenos. Además de Los Tigres, estrenará fuera de concurso Anatomía de un instante, adaptación del libro de Javier Cercas sobre el golpe del 23-F.

“Empecé a escribir sobre la petroquímica que hay en Huelva y terminé dando con los buzos profesionales, algo muy llamativo porque desconocía un poco la profesión. Su labor no solamente tiene que ver con el mar, sino también con los puertos, barcos, reparaciones, con construcciones bajo el agua. Hacen de todo”, explicó Rodríguez en la presentación de Los Tigres.

Uno de los aspectos que más destacó de los buzos profesionales es la frase que le dijo uno de ellos durante el proceso de documentación para la cinta. “Para ellos, un día bueno es aquel en el que no se mojan. En el momento que van al agua, su vida corre peligro”, aseguró. Tras estas entrevistas, estos hombres “anfibios”, como él mismo les definió, le sirvieron de inspiración para el papel que interpreta De la Torre.

Los tigres está formada por tres capas, según su creador. En primer lugar, la trama se inicia en forma de thriller, para tener una “subcapa” cuando comienzan las inmersiones de los protagonistas, quienes se enfrentan a un drama familiar en la última etapa.

Sin embargo, la dificultad llegó a la hora de rodar porque no fue consciente del guión que había preparado. “Nos dimos cuenta de que iba a ser muy complicado por lo que tratábamos de contar. No hemos querido hacer nada que fuera inverosímil o que pensáramos que estaba fuera de la realidad”, indicó Rodríguez, en relación a las numerosas inmersiones que realizan los actores.

Por otro lado, sobre Anatomía de un instante, el cineasta hizo especial hincapié en que “todo ha confluido en el tiempo y se ha cristalizado en el festival al que voy con la responsabilidad de llevar dos proyectos, uno muy personal y otro que es un encargo, que es Anatomía de un instante”.