El colectivo y necesario sueño de Eduardo Guerrero

Desde la esquina de la calle Teniente Andújar, donde confluyen el Cádiz histórico y contemporáneo, que desemboca en la Plaza de la Merced es posible escuchar como un retumbe el taconeo de los artistas que inician sus pasos en el complicado y apasionante mundo del flamenco. Aquel rincón del barrio de Santa María que ha nutrido a tanto arte les ofrece hoy un espacio desde el que desarrollar su talento para, quién sabe, llenar los carteles de los futuros festivales y encuentros musicales de España y más allá. Desde ahí, en el Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced Eduardo Guerrero prepara un proyecto internacional con sello cien por cien gaditano.

Si aceptamos como válida esa traducción errónea del término emprendimiento que nos viene del inglés (entrepreneurship como "emprendeduría"), diríamos que dicho palabro rima perfectamente con Gaditanía en el lenguaje del flamenco y que resume la actitud con la que el bailaor encara este arte desde su ciudad para el mundo. Así se titula el nuevo proyecto que ha querido compartir con un grupo de otros diez artistas de la tierra con los que ha creado una compañía que tiene por delante el reto de llevar los rincones más inspiradores de Cádiz a Estados Unidos.

Guerrero no puede ocultar dos hechos: las ojeras que le produce esta actividad febril en el día anterior a su partida hacia Ámsterdam para seguir preparando A solo piece for a flamenco dancer, y la ilusión que desprende cuando habla de este nuevo proyecto allende los mares. De lo primero, una idea de Mateo Feijóo, rendirá cuentas el 17 y 18 de noviembre en Bogotá junto a la dj Ana María Romano. "Es una improvisación en la que ella pincha la base del espacio sonoro y yo, con unos cascos, voy escuchando esa pieza. La dj es la que se adapta a mis movimientos y los samplea", explica. La propuesta se presentó en 2016 en la Bienal de Flamenco de los Países Bajos y su artífice, Feijóo, también acompañará a Guerrero el 15 y 16 de septiembre en la XX Bienal de Flamenco de Sevilla con Sombra efímera, "una propuesta que mola mucho, con el arquitecto Marco Canevacci. Se hace dentro de una burbuja de plástico", desvela.

Para lo segundo, le quedan por delante a Eduardo Guerrero tres meses -septiembre, octubre y noviembre- girando por Norteamérica con nada más y nada menos que 34 fechas en lugares como Carolina del Norte, Carolina del Sur, Massachussets, Nueva York, Pennsylvania, Virginia, Illinois, Connecticut, Wisconsin, Indiana, Ohio, Missouri, Louisiana, Texas, Nuevo México, Delaware, Nueva Jersey, Oklahoma y Arizona. De esta forma, los estadounidenses podrá descubrir las esencias de Cádiz a través del flamenco y de las siguientes piezas que componen este atractivo espectáculo: Las Puertas de Tierra (bulerías), Puntales (caña), Campo del Sur (alegrías), Pópulo (zambra), Plaza de las Flores (zapateado), Candelaria (tientos), Alameda (farruca), La Bahía (guajira), Santa María (seguiriya) y La Viña (soleá por bulerías).

La iniciativa surgió cuando la productora Columbia Artists tentó al bailaor con la posibilidad de llevar a una compañía de gira por Estados Unidos. "Vinieron a ver una seguiriya que hice hace un año en el Teatro Real de Madrid y quedaron encantados. Pidieron un vídeo de la compañía pero no lo teníamos. Así, que preparamos una pieza para ellos y se me ocurrió la idea de que todos los artistas fueran gaditanos, algo primordial porque creo que en la provincia hay mucho talento. La clave es que tuvieran ilusión porque vamos a tener que convivir durante algunos meses en una dinámica de trabajo y viaje", dice.

Es un sueño hecho realidad tanto para los componentes de la formación como para su creador. "Siempre me ha gustado trabajar con mucha gente pero por la crisis que estamos viviendo era inviable mantener a una compañía y no parece honrado malpagarles, no se lo merecen como artistas". La troupe que le acompañará en este periplo por la otra orilla no podía estar mejor elegida porque "es gente que te admira, que te sigue, y tú también admiras su trabajo. No quería convocar una audición ya que al artista no puedes solo valorarlo por un momento, una actuación, a lo mejor te estás equivocando". Guerrero decidió, en consecuencia, apostar sobre seguro y se encomendó a sí mismo el trabajo de "observar" lo que se cocía en el flamenco gaditano, quería ver "cómo trabajaban sus propias piezas pero sin decirles para qué era", con el fin de seleccionar de ese ramillete de arte las mejores flores que adornarían el nuevo espectáculo a modo de compañía. Los escogidos han sido, finalmente, Macarena Ramírez, Salomé Ramírez, Diana Andrades, Jesús Helmo e Iván Orellana al baile; Ana Polanco y Pilar Villar La Gineta al cante; Edu Gómez a la percusión; y Fernando del Morao y Juan José Alba a la guitarra, este último además a cargo de la dirección musical. Alba asegura que Gaditanía "va a gustar porque es un gran espectáculo que añade una mirada original pero sin abandonar el flamenco puro". El elenco se completa con las coreografías de María Moreno, Nieves Rosales y Jesús Fernández, que aportan sus ideas a ese sueño necesario y colectivo de Guerrero. "Cuando les llamé -explica entusiasmado- me dijeron sí desde el primer momento".

Para Gaditanía el objetivo principal era "contar algo", frente al puro sentido del espectáculo que tienen en Estados Unidos. "Ellos me pedían un show pero yo necesitaba un trasfondo para implicarme de verdad", reconoce el bailaor. Ver, escuchar, sentir Cádiz ha sido el punto de partida del espectáculo y, desde ahí, componer el argumento de este recorrido musical por su tierra. En ese sentido, Juan José Alba me ofrece "esa facilidad creativa en el momento en que ahora mismo me encuentro. Es un pido y tengo. Me gusta su forma de trabajo, sus ganas, su bondad y la necesidad de contar cosas con la música". Ese aquí y ahora que necesita Guerrero se traslada también al propio concepto de compañía de artistas gaditanos. Este proyecto para mí "tiene principio y fin", admite. "Me encantaría que esta compañía pudiera ser la compañía residente del Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced, un lugar siempre disponible cuando lo he necesitado -recalca-, que otro artista como Jesús Fernández, por ejemplo, pudiera venir y montar un espectáculo con estos mismos bailarines. No es tan importante la gira que vamos a llevar a cabo como que los maestros vean trabajar a los maestros de la tierra. No quiero que se quede solo como una idea que yo he creado, sino que se convierta en la compañía que Cádiz necesita para sus creadores. Yo estoy en una buena posición ahora pero cuando no lo estaba me hubiera gustado que alguien hubiese hecho esto", confiesa.

De momento la proyección de Fernando del Morao, el continuo redescubrimiento del arte de Salomé Ramírez, la espontaneidad y frescura gaditana de Macarena Ramírez, la profesionalidad académica y las ganas de Diana Andrades, la oportunidad hecha talento de Iván Orellana, el trabajo constante de Jesús Helmo, la solvencia de Ana Polanco y Pilar Villar y la ilusión de Edu Gómez -Guerrero se deshace en elogios con sus compañeros- acompañarán al bailaor en esta aventura que puede suponer el punto de inflexión para situar de nuevo el foco en Cádiz como centro imprescindible del arte flamenco. Al respecto, Eduardo se pone un poco Guerrero cuando se le pregunta: "Necesitamos oportunidades, ayuda económica y confianza en los artistas gaditanos. También es clave tener un espacio como este Centro Flamenco para poder trabajar. No sé si vengo a pagar una deuda pero creo que la principal deuda la tiene Cádiz con el flamenco, aunque poco a poco vamos creciendo entre todos. El pasado ya es pasado pero podemos cambiar el presente, tenemos la oportunidad". Para conseguirlo supone un buen aporte el festival Cádiz es Flamenco -del 24 de agosto al dos de septiembre y en el que se enmarcan las Noches Canallas del Flamenco, iniciativa de Guerrero-, aunque "no está elaborado al cien por cien como los artistas gaditanos hubiéramos querido".

Con el propósito de "enriquecer el arte de Cádiz", el bailaor, que fue Premio del Público del XXI Festival de Jerez, busca combatir también esa "falta de oferta, me lo han dicho muchas veces gente que ha venido de fuera buscando flamenco en Cádiz y hemos tenido que acudir a una alternativa en Jerez, San Fernando o Sevilla". Reconoce que gaditanos y artistas "estamos hartos de pedir cuando tenemos chiringuitos que todas las noches tienen actuaciones, perdimos el flamenco en los balcones y ahora se están haciendo en Pamplona, los Jueves Flamencos... Hemos eliminado eventos que funcionaban. A este ritmo nos estamos quedando sin nada", lamenta.

Guerrero, no obstante, no echa balones fuera. "Quizá los flamencos tenemos parte de culpa, debemos ser los primeros en compartir, publicar, llamar, invitar, regalar... Aunque estaría bien tener el mismo apoyo que tienen otros festejos como el Carnaval. Los jóvenes harían colas para escuchar flamenco. ¿Dónde están los hoteleros, los cursillistas, los portuarios para traernos barcos al muelle cuando haya eventos ? No hay nada movilizado por el flamenco ni la cultura en Cádiz".

La solución, concluye, pasa "por un trabajo colectivo porque nos estamos quedando atrás. Si alguien dice 'esto no se mueve de aquí' estoy seguro de que tendría apoyo de los artistas. Que un proyecto no se quede solo en las simples cosas que pasan en Cádiz. Mejor si el éxito es de todos".