Hard Rock este jueves en Jerez con Juliet's not dead

La banda inglesa Juliet's not dead actuará este jueves 16 de octubre en la sala La Guarida del Ángel de Jerez de la Frontera dentro de su primer gira por España.

Juliet’s Not Dead son un cuarteto de música Hard Rock de reciente formación compuesto por su líder y guitarrista Stevie Stoker, el baterista Jack Corbett, el bajista Niall Whittaker y el guitarrista principal Dan King.

El cuarteto emerge desde la Nueva Ola del Rock Clásico (NWOCR) como una de las agrupaciones más prometedoras del Reino Unido y se estrena en nuestro país este mes de octubre con su primera gira ibérica en la que es la presentación de su segundo disco “This World Is Ours”.

Desde la promotora Dwaves Events desgtacan que "su sonido nace de la urgencia creativa, del sudor de los locales de ensayo y de una pasión inquebrantable por el rock en su forma más pura. Bebiendo de influencias como Led Zeppelin, Deep Purple, Halestorm o The Pretty Reckless, su música combina riffs potentes, ritmos sólidos y una actitud que lo dice todo sin palabras".

Juliet’s Not Dead no es solo una banda que impacta, "es una declaración de principios. En cada canción se siente la necesidad de expresar algo real, de dejar huella en una escena musical que a menudo olvida la autenticidad. Ya sea con himnos de resistencia o baladas cargadas de tensión, la banda sabe equilibrar poder y emoción con una maestría poco habitual en bandas emergentes. Además, su compromiso con el directo —donde realmente se crecen— es parte esencial de su propuesta: cercanía con el público, actitud arrolladora y entrega sin reservas".

"Juliet’s Not Dead no busca simplemente sonar fuerte, busca llegar al alma, sacudir corazones y demostrar que el Hard Rock sigue teniendo mucho que decir en pleno siglo XXI", añaden los organizadores.

Fecha y precio de las entradas del concierto de Juliet’s Not Dead en Jerez

Hora y día: jueves 16 de octubre a partir de las 21:00 horas

Lugar: Sala La Guarida del Ángel de Jerez (Calle Porvenir S/N)

Precio de las entradas: 10 anticipada (más gasto de ggestión) y 12 en taquilla