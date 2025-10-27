Manuel Jiménez se preguntará en el Ateneo de Jerez si ¿hay alguien ahí fuera?

Cartel de la conferencia en el Ateneo de Jerez con el título ¿Hay alguien ahí fuera?

El Ateneo de Jerez, gracias al acuerdo de colaboración suscrito con la Asociación Astronómica Magallanes, acogerá este miércoles 29 de octubre una charla debate sobre las posibilidades de vida fuera de nuestro planeta.

El acto comenzará a las 19:30 horas de la tarde en la sede del Ateneo de Jerez, sito en la calle San Cristóbal número 8.

La entrada es libre hasta completar aforo.

La conferencia se plantea como una reflexión sobre una de las cuestiones más fascinantes que la humanidad se ha planteado desde que alzó la vista al cielo.

El análisis e información sobre esta enigmática pregunta se realizará a través de un viaje por los últimos descubrimientos que abren la posibilidad de vida extraterrestre, desde los exoplanetas habitables hasta las misiones espaciales que buscan rastros de vida más allá de la Tierra, un análisis que combinará rigor científico y pasión por el conocimiento del universo.

Perfil de Manuel Jiménez del Barco Ruiz- Herrera

La conferencia será impartida por Manuel Jiménez del Barco Ruiz -Herrera, licenciado en ciencias y destacado divulgador científico, especializado en física aplicada, mareas y astronomía.

Es Licenciado en Ciencias Físicas por la UNED y con Máster en Astronomía y Astrofísica por la Universidad Internacional de Valencia, trabaja como físico de mareas en el Instituto Hidrográfico de la Marina siendo además profesor de Matemáticas en Educación Secundaria.

Además, es miembro activo de la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, participa en cursos, charlas y observaciones públicas, destacando por su labor divulgativa en medios locales y foros científicos.