"Una de las cosas que más te hace crecer es arriesgar"

Arantxa Calajerez

La bailaora Sara Baras presenta hoy martes (21,30 horas) su espectáculo 'Sombras' en el ecuador del V Tío Pepe Festival, el único espectáculo de danza y flamenco que este año propone el cartel del evento que acoge las bodegas González Byass cada verano en la ciudad. La artista de San Fernando, una de las representantes españolas más prestigiosas y reconocidas de las artes escénicas a nivel internacional, ha creado 'Sombras' con motivo del vigésimo aniversario del Ballet Flamenco que lleva su nombre, con el que ha estrenado 13 espectáculos y realizado más de 4.000 representaciones en todo el mundo. Se trata de una propuesta que viaja a través del tiempo, a lo largo de una hora y cuarenta y cinco minutos de duración, compuesta por 13 coreografías, cuyo hilo conductor es la farruca, un baile que ha acompañado a la polifacética artista gaditana durante estos 20 años de trayectoria, con el que ha cosechado innumerables éxitos y bajo cuya sombra ha vivido esa evolución constante que la ha llevado a ser lo que es hoy día.

-Estrena 'Sombras' en Jerez, en el Tío Pepe Festival de González Byass. ¿Qué le parece actuar en un espacio tan peculiar?

-Bueno, ya conocía el Festival pero es la primera vez que voy trabajando y la verdad que me hace mucha ilusión porque es un sitio muy especial y un festival también muy especial y yo me siento un poco en casa. Eso por un lado me pone nerviosa, pero por otro lado es un regalo, poder estar en casa y dejarte el alma aquí.

-¿Ha adaptado de alguna forma el espectáculo al espacio en sí?

-Sí, claro, se adapta porque no es lo mismo un teatro cerrado que los lugares al aire libre y los espacios. Pero muy bien adaptado porque la gira de 'Sombras' ya tiene mucho recorrido por lugares muy distintos y tenemos nuestras versiones añadidas. Y aquí en Jerez supongo que será muy bonito, muy especial.

-¿Qué verán los espectadores hoy en La Tonelería?

-'Sombras' es un espectáculo que realmente celebra los 20 años de la compañía (Ballet Flamenco Sara Baras) pero dándole una lectura nueva a todo, empezando por la sombra que más me acompaña que es mi farruca. Es como si fuera una farruca muy grande y por dentro vamos viajando y yéndonos a otros palos del flamenco, con otro colorido, fusionándonos con otro tipo de instrumentos y de registros a la hora de coreografíar. Y también hay una pintura, unos garabatos de Andrés Mérida, un texto de Santana de Yepes, un artista invitado que es José Serrano, la colaboración especial de Ara Malikian, la música de Keko Baldomero... Creo que es un espectáculo con una energía muy positiva, muy bonita, señalando una mezcla entre palos del flamenco de toda la vida con momentos mucho más de hoy, con mucho respeto pero sí intentando pues volar un poco donde el corazón te lleve.

-¿Es quizás su espectáculo más valiente, un cambio de ciclo?

-Realmente yo creo que no, que cada espectáculo ha tenido ese riesgo de pensar, de ser valiente. Creo que una de las cosas que más te hace crecer es arriesgar. Y cuando miro atrás, una de las cosas de las que me siento más orgullosa es de no haberme quedado con lo que funciona sino de haber intentado en cada obra añadir algo que me hiciera crecer, pero que también tuviera el riesgo, incluso el riesgo de poder equivocarme. 'Sombras' tiene mucha libertad y es una manera de no tener ningún límite de nada, una manera muy bonita de celebrar nuestros 20 años pero sin ninguna presión de nada.

-¿Cómo ha sido el ejercicio de memoria para montar este espectáculo?

-La verdad que creo que es muy importante de vez en cuando pararte y mirar atrás porque ves..., y no tengo palabras suficientes para agradecerle al público porque gracias a él estamos ahí. Somos una compañía privada y se mantiene del público. Y no haber bajado la guardia nunca, tener ese trabajo tan serio, tan honesto, un equipo tan grande y todos a una, y estar función tras función dejándote el alma sin perder la ilusión..., eso es muy importante. Y recordar las cosas que te han enseñado, por eso decía que la farruca para mí es la que más me acompaña porque me parece que fui muy valiente cuando hace 20 años bailé una farruca, que era un baile de hombres, que hice con mucho respeto, pero la valentía fue muy importante, y eso me lo recuerdo a veces. Todo lo que tengo de estos 20 años son cosas muy positivas y el sacrificio está clarísimo que lo tenemos que tener porque las cosas no vienen porque sí, quien algo quiere algo le cuesta.

-Por eso de actuar en Jerez, ¿habrá alguna sorpresa con artistas de la tierra?

-Pues mira supongo que sí... Yo he nacido en Cádiz, me he criado en La Isla y he bailado allí y en Jerez y es una tierra que he vivido desde niña. Algo especial tendrá que surgir seguro. 'Sombras' es un espectáculo que está muy bien hecho y muy controlado pero también tiene momentos de improvisación. En los espacios que son especiales tiene su cosita y en los lugares que tú los tienes como algo más tuyo pues se convierten en algo único. Así que sorpresas seguro que habrá.

-¿Tendrá oportunidad de quedarse a alguna de las cenas del Tío Pepe Festival?

-Pues seguramente con Quique Dacosta que está en nuestro día. La última vez que actuamos en Valencia estuvimos allí, con su gente, en su restaurante. No sé si nos dará tiempo, nos estamos planteando quedarnos después de trabajar. Pero me parece preciosa la idea y me encanta además poder compartir con ellos el Festival y probar otras cosas.

-Tres años de gira por todo el mundo...

-España primero y vamos mezclando otros países, porque desde que soy mamá no nos vamos tanto tiempo pero nos vamos más veces. Vamos y venimos.

-Y su apoyo como madrina a la asociación 'Mi princesa Rett'.

-Sí, una asociación que trabaja desde hace años para concienciar a la sociedad del Síndrome de Rett, una patología del desarrollo neurológico, de causa genética, que afecta principalmente a las niñas. Hago mil cosas para colaborar que ellos. Entre 'Sombras', las niñas Rett y mi hijo, ya no tengo más tiempo. Aún así, hay cosas pendientes que siempre surgen.