A debate la Identidad de los gitanos de Jerez "más allá del flamenco"

Cartel de la charla 'Identidad y transversalidad más allá del flamenco' en el Ateneo de Jerez

La Sección de Flamenco del Ateneo de Jerez organiza este jueves 20 de noviembre a las 19:30 horas, la conferencia “Gitanos de Jerez. Identidad y transversalidad más allá del flamenco”.

El evento se llevará a cabo en la sede de la institución centenaria, sito en calle San Cristóbal, número 8.

El acceso es libre hasta completar aforo.

El Ateneo de Jerez organiza esta conferencia ofreciendo un espacio desde el que explorar la riqueza cultural y social del pueblo gitano jerezano.

La actividad pondrá el foco en su aportación histórica y contemporánea, más allá de los tópicos asociados al flamenco, ofreciendo una mirada que enriquece la comprensión de la identidad de este colectivo.

La conferencia será impartida por Manuel Naranjo Loreto, investigador, etnomusicólogo y divulgador jerezano especializado en identidad gitana y dinámica sociocultural, con experiencia en proyectos educativos y comunitarios.

Destaca por su labor en estudios locales y por su compromiso con la difusión y puesta en valor de la diversidad cultural. Manuel Naranjo López es actualmente Secretario de la Cátedra de Flamencología.

Con esta conferencia, el Ateneo de Jerez ofrece un espacio de reflexión sobre la diversidad cultural que aporta la población gitana a la ciudad de Jerez.

La institución reafirma así su compromiso con la difusión del patrimonio humano y social de la ciudad, reconociendo la contribución histórica y contemporánea de la comunidad gitana en múltiples ámbitos más allá de su incuestionable aportación al flamenco y se enmarca en la conmemoración de los 600 años de la llegada de la población gitana a la península ibérica.