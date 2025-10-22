Debate sobre el presente y futuro de las peñas flamencas en el Ateneo de Jerez

La Sección de Flamenco del Ateneo de Jerez, ofrece este próximo jueves 24 de octubre a las 19:30 horas, la mesa de debate “Presente y futuro de las Peñas Flamencas” en la sede de la entidad, sito en la calle San Cristóbal número 8.

El acceso es libre hasta completar aforo.

Las peñas flamencas son un pilar fundamental de la cultura andaluza, muy especialmente de la jerezana, fomentando la transmisión del arte y la pasión por el flamenco. Combinando tradición y modernidad, las peñas flamencas ofrecen conciertos, talleres y actividades culturales que acercan el flamenco a un público cada vez más diverso.

Las peñas se proyectan como espacios dinámicos de innovación y colaboración, y han de apostar por la formación de jóvenes talentos y la digitalización para garantizar que el flamenco siga vivo. La mesa de debate que se realizará en el Ateneo de Jerez estudiará el papel que juegan las peñas flamencas desde esa perspectiva.

La mesa de análisis, será moderada por Francisco Benavent Rodríguez, Jefe de Administración del Centro Andaluz de Flamenco y reconocido flamencólogo y contará con Joaquín Fernández Soto, presidente de la peña flamenca “Tío José de Paula”, Carmen Cornejo Romero, presidenta de la peña flamenca “La Buena Gente” y Daniel López Márquez, presidente de la asociación cultural flamenca “Las Cadenas”.