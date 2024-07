"Las interpretaciones son modas"

En mayo de 2022 Diego Montes (Córdoba, Argentina, 1958) tuvo un serio problema de salud. “Se me reventó la aorta. Yo que nunca tuve que pasar por un hospital... Me operaron de urgencia y me pusieron un trozo de plástico. Siempre quise tener una aorta de plástico y al fin la tengo”, bromea. Los médicos le dijeron que se salvó por una serie de casualidades. “Coincidió que en el hospital estaba de guardia un chico alto, una eminencia en este tema.” Él a esas coincidencias les pone nombre: Dios. “Eso fue en mayo. Yo quería seguir tocando. En diciembre pude dar mi primer concierto. Pude seguir soplando, pero aquello cambió muchas cosas”.

Argentino de Córdoba, Montes hizo una extraordinaria carrera en Alemania junto a muchos de los mejores conjuntos de instrumentos de época hasta que decidió venirse a Sevilla. Vive en Salteras, “uno de los pueblos con más músicos por metro cuadrado de toda España”. Las bandas son allí muy importantes. “Son muy buenas. Yo me quedé impresionado porque son esas cosas que te llenan... Una vez, recuerdo, estaba una bandita tocando en la calle, lo hacía muy bien, estábamos comiendo, y la gente se divertía. Y de golpe el trompetista deja la trompeta y se para y dice, a ver, ¿quién baila conmigo? Y se pusieron a bailar. Eso es cultura. Yo toco todo tipo de música, he vivido la música barroca, hago contemporánea, electrónica... Pero eso es la cultura. Las bandas... Las bandas privadas que hacen que la cultura pulule. A principio del siglo pasado, la gente del pueblo se iba a trabajar al campo y se llevaba los instrumentos. Está el filósofo [Emilio] Lledó, que nació ahí, y yo una vez fui a la biblioteca, y había una foto y un tipo me dice, este es el padre de Lledó, y estaba con un bombardino, y me cuentan que muchos iban allí, al campo, volvían y ensayaban. Eso es maravilloso”.

Dirié. Noctuary Duos - Rose & Montes

La ficha NOCTUARY DUOS Gerardo Dirié (1958) Noctuary Duos La alameda de ida [clarinete bajo solo] Bronze into the Water [viola da gamba sola] Hand-Wound Fermious [clarinete bajo solo] La alameda de vuelta [viola da gamba sola] Johanna Rose, viola da gamba Diego Montes, clarinete bajo Ravello Records

Diego vincula todo eso con la política: “Me gusta el trabajo colectivo, entre todos. Porque en la música clásica está esa tiranía del compositor. Esta es mi música y la tocas así. Pero las interpretaciones son modas. Yo he hecho mucha música antigua, es la más temprana de todas las modas, comenzó en los años 60-70. Y están tocando sin vibrato y tal; son modas, pero fue tan fuerte la moda que empezó a influenciar a los demás. Y ahora eso se está volcando ya en otras cosas. A mí me encanta, por ejemplo, trabajar con Johanna Rose en la música contemporánea, porque es completamente otra forma de tocar”.

Con la violagambista alemana-sevillana acaba justo de publicar un disco con música de Gerardo Dirié –un argentino que trabaja en Australia–, un programa que hicieron en el Teatro Central. “Grabamos las piezas breves en dúo de aquel concierto, piezas para viola da gamba y clarinete bajo, que no se habían hecho nunca, pero luego Gerardo nos escribió obras para que las tocásemos como solistas.” En aquel concierto de marzo de 2019 hubo también música de Hilda Paredes, Ramón Gorigoitía y Bach. “Entre la pandemia y mi patatús no tuvimos ocasión de volver a hacerlo. Ahora quizás haya oportunidad. Lo quieren en Argentina. El disco lo publicó un sello americano hace cuatro días [el 12 de julio]. Está sólo en formato digital, y ya tenemos 700.000 oyentes. Nunca me había pasado algo así.”

Distantes / Cercanías - Ito & Montes

La ficha DISTANTES / CERCANÍAS Gonzalo Biffarella (1961): Tejiendo memorias I - Midaregami (Cabellos revueltos) [2022] Jorge Sad Levi (1959): Boca di Piedra [2023] Analía Llugdar (1972): Esperando a Perséfone [2024] Gonzalo Biffarella (1961): Tejiendo memorias II - Hototogisu (El Cuco) [2024] Sachika Ito, soprano Diego Montes, clarinete y clarinete bajo

Paralelamente, Montes ha publicado, también en digital, un trabajo autoproducido junto a la soprano Sachika Ito (Distantes / Cercanías), que residió durante años en Sevilla. “La conocí haciendo Berio con Zahir Ensemble. Y me encantó, porque ella además cantaba ópera. Me interesó muchísimo, esta mujer tiene esa expresión, esa cosa teatral de la ópera y el resultado fue fantástico, formidable”. El álbum incluye tres obras de tres compositores argentinos, “todas centradas en la palabra. En la Biblia dice que al principio era el Verbo. Pero para mí, y esto lo estaba hablando con el compositor Biffarella, al principio fue el ruido, el sonido. Cuando un chico empieza a hablar emite sonidos. El concepto viene después, porque nosotros se lo proporcionamos: esto es una taza. Y en estas obras hay mucho de eso, el concepto está, pero muchas veces diluido, disperso, intencionadamente”. Las obras nacieron de las propuestas de los compositores, pero pasaron también por los dos, “tratando de evitar esa tiranía del compositor de la que le hablaba”.

Tejiendo memorias está formado por dos ciclos de canciones de Gonzalo Biffarella a partir de cuatro tancas de Akiko Yosano y cuatro haikus de Basho, Issa y Buson; estos últimos son también recitados en español por Yolanda Martos. Es música que incluye componente electrónico, como Boca di Piedra de Jorge Sad Levi, una obra sobre versos en ladino de Clarisse Nicoïdsky, la gran poetisa sefardita del siglo XX. Finalmente, Esperando a Perséfone de Analía Llugdar parte de un poema de la cordobesa Esther Ramondelli. Las tres obras están por estrenarse en concierto. “Queremos hacerlo en Argentina y en España, aunque aquí queremos incluir obras de compositores españoles”. Diego Montes piensa que la tecnología de la IA está trayendo un mundo nuevo. “Con Biffarella grabamos cada uno desde un sitio y la calidad era increíble. Y esto ya no se puede parar. Y no quiero pararlo, claro.”