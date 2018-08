"Si disfrutamos en el escenario el público lo disfruta también"

-regresa al Tío Pepe Festival (13 de agosto), donde ya estuvo en 2016 junto al cantaor David Lagos. Ahora lo hace junto al tenor Fernando de la Mora. ¿Qué ofrecerán?

-Me apetecía un montón cantar este repertorio porque siempre estamos con la ópera, así que yo creo que salirse y cantar otro tipo de repertorio, como han hecho todos los tenores de la historia, apetece. Además, cantar a otro tipo de público, más popular, personas que no están acostumbradas a escuchar ópera o que temen escucharla porque se creen que no van a entender. Ofreceremos un repertorio superconocido para todo el público, mexicano, de boleros... Es un concierto para que disfrute el público y disfrutemos nosotros.

-¿Se puede adelantar algo del repertorio?

-¡No! (bromea y ríe). Sí, hombre. Pues habrá repertorio mexicano, opereta de 'El cantante de México' que es un título emblemático en mi carrera y por este un homenaje a México. Rancheras conocidas... Muchas cositas.

-Una música que siempre le ha atraído, desde que era niño, como ha reconocido alguna vez.

-Sí, son los discos que me ponía mi padre, de Vicente Fernández, de Carlos Gardel..., y en este caso cantaremos canciones de Vicente Fernández, junto a la Orquesta Ciudad de Almería (50 músicos, bajo la batuta del maestro Rodrigo Macías), que le dará un tono un poco más lírico. Es una de las mejores orquestas de Andalucía y en este caso yo creo que también estarán contentísimos de hacer este tipo de repertorio.

-¿Es la primera vez que canta junto a Fernando de la Mora?

-Sí, aunque ya lo he escuchado en Jerez varias veces, que es donde nos conocimos. Es uno de los intérpretes de música mexicana más importante que hay en su país. Es una música que aman.

-¿Cómo llevan los ensayos? ¿Se han podido ver ya?

-Hemos hablado para ver los dúos que vamos a hacer, quién canta una parte y quién la otra, si va a haber una voz que doble... Él está mucho más acostumbrado que yo porque es un maestro en este repertorio y él también tiene muchas ganas de cantar juntos.

-Pero usted se adapta a todo...

-Sí, la ópera es siempre más cuadriculada y en este repertorio pues es más para disfrutar, hacer disfrutar al público y, sobre todo, disfrutar primero nosotros para que goce el espectador. Esa es la clave. Que uno se divierta en el escenario.

-Una noche en la que además no necesitará ir caracterizado de nada...

-No (risas), iré como me visto para un concierto normal, no con falda escocesa y peluca, como he tenido que ir recientemente en la

'Lucia', si no, me van a echar del Festival (ríe).

-Ainhoa Arteta se bañó un año en la fuente de Villa Victorina, ¿lo hará usted también?

-Noooo (ríe). Yo soy muy friolero.

-¿Qué proyectos tiene a la vista?

-Regreso a Madrid (donde ha cerrado la temporada con 'Lucia di Lammermoor') para abrir el curso con 'Fausto' (una producción de La Fura dels Baus), algo que no me suele pasar porque cuando canto en un teatro no vuelvo a estar pasado un tiempo. En la obra de Charles Gounod estaré junto a Marina Rebeka e Irina Lungu en el papel de Marguerite. También abriré la temporada de la Ópera de Roma con 'Rigoletto', que es la temporada más importante en Italia tras la de la Scala de Milán. También regresaré a Zurich, debutaré en la Ópera de Monte-Carlo con 'Lucia', cita a la que acudirá la Familia Real de Mónaco. Además, en esta próxima temporada participaré en la nueva producción de 'Doña Francisquita' en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

-El que acaba ha sido un buen año, una buena cosecha...

-Sí, además de haber debutado en Seúl en la Ópera Nacional de Corea, con 'Manon' de Jules Assenet, en el papel de Le Chevalier Des Grieux; en Montreal (Canadá) también ha sido mi primera vez, pero con la ópera 'Romeo y Julietta', obra con la que también debuté en Atenas, en el Teatro Nacional de Atenas. Públicos nuevos, teatros nuevos... Muy bien todo, la verdad.