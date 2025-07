Divertida, ligera, retro, puro tebeo: de lo mejor de Marvel

La ficha 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos'. Acción. Estados Unidos. 2025. 115 min. Dirección: Matt Shakman. Guion: Jeff Kaplan, Ian Springer, Josh Friedman, Peter Cameron, Eric Pearson. Música: Michael Giacchino. Fotografía: Jess Hall. Intérpretes: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Julia Garner, Ralph Ineson, Natasha Lyonne.

Un tebeo es un tebeo. Su arte consiste en serlo. Su personalidad consiste en serlo. Su gracia consiste en serlo. Se le puede llamar cómic si se quiere, para marcar fronteras de edad entre sus consumidores, complejidades en sus planteamientos o innovaciones en su tratamiento gráfico. Pero no deja ser una forma de ennoblecer a lo que por sí mismo tiene en muchos casos tanto valor que no lo precisa. Por otra parte, las fronteras lectoras de edad son permeables y los clásicos con los que el cine se está cebando pertenecen más al universo de lo que en España llamamos tebeos -Superman nació en 1930, Batman en 1939, los 4 Fantásticos en 1961 o Spiderman en 1962 buscando en principio un público infantil y adolescente- mientras que, paradójicamente, los personajes de publicaciones algo más para adultos, como Rip Kirby (1946) o Mandrake el Mago (1934) -que tanto gustaba a Fellini, que intentó llevarlo al cine-, nunca han tenido fortuna en la gran pantalla. Triunfaron los superhéroes de entre los años 30 y 60 con la rara excepción de Flash Gordon (1934), que pese a ser de los más veteranos nunca ha tenido suerte en el cine.

Lo mejor de Los 4 fantásticos: Primeros pasos es que hace justicia a los tebeos, a su universo, su ligereza, su humor, su fantasía, sin darles brochazos trágicos siguiendo la Nolan-manía, pero también sin hacer groseramente vulgar su humor. Mucho tiene que ver el extenso equipo de guionistas encabezado por el experimentado Josh Friedman (La guerra de los mundos, Avatar, el sentido del agua, El reino del planeta de los simios), Eric Pearson (Thor: Ragnarok, Godzilla vs. Kong, Viuda negra) y el propio director , Matt Sharkman, curtido en series de gran éxito –Juego de tronos, Revenge, Fargo, Billions, American Gothic, Sucession, El consultor y sobre todo WandaVision o La Bruja Escarlata y Visión, de la que fue autor absoluto y cuya fusión entre las comedias televisivas y los superhéroes preanuncia a esta película- y debutante en cine con la interesante Cut Bank (2014), hasta ahora su único largometraje.

Pero es Sharkman quien le imprime un tono ligero que no renuncia a la espectacularidad, un desenfado compatible con una elegancia visual en el espléndido diseño de producción retro futurista de Kasra Farahani, lleno de guiños retro a los tebeos, las series televisivas, la decoración y la publicidad de los años 60 -la década en la que nacieron estos personajes- y unos apuntes de aventura con ribetes dramáticos que nunca derivan a lo trágico.

Guionistas y director han dado con el tono que hace justicia a los tebeos y han creado un super espectáculo lleno de asombrosos efectos visuales que no se agota en ellos, sino que los utiliza para crear la mejor película de los tres largometrajes de 2005, 2007 y 2015 dedicados a estos personajes (cuestión aparte es la historia de la versión barata y nunca estrenada que produjo el bueno de Roger Corman en 1994, caso digno, aunque ya exista el documental Doomed: The Untold Story of Roger Corman's the Fantastic Four (Langford, 2015), de que lo llevara al cine el Tim Burton de Ed Wood o el Ben Affleck de Argo). Decir que esta es la mejor película dedicada a estos personajes, visto el desastre de sus predecesoras, sobre todo de la última que hasta Marvel quiso hacer desaparecer, no hace justicia a este estupendo festival de aventuras y superhéroes, uno de las mejores de la factoría Marvel.

El Sr. Fantástico (Pedro Pascal), La Mujer Invisible (Vanessa Kirby), La Antorcha Humana (Joseph Quinn) y La Mole (Ebon Moss-Bachrach) se enfrentan al todopoderoso Galactus (Ralph Ineson) y a la letal Shalla-Bal (Julia Garner) que, además de querer apoderarse de la muy especial criaturita de la pareja señor Fantástico y señora Invisible, pretenden por supuesto destruir la tierra.

Michael Giacchino crea la banda sonora perfecta para este gran divertimento veraniego con una partitura tan espectacular -hay ecos (¿o guiños?) de Williams macizamente orquestales y ricos en fanfarrias- como paródica y juguetona en su utilización desenfadada del coro -que va de masas corales épicas a juegos burlescos con las voces que pueden recordar al Morricone más genialmente macarra, si no a los mismísimos Guido y Maurizio de Angelis de Terence Hill y Bud Spencer, recreando las divertidas sintonías yeyés de las series animadas de estos personajes, sobre todo la de Hanna-Barbera de 1967 compuesta por el gran Ted Nichols, director musical del estudio.

En lo suyo, que es el cine-tebeo, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos es de lo mejor.