Dolores 'Agujetas' defiende sus raíces gitanas pero "sin cerrar las puertas a nadie"

La cantaora jerezana Dolores 'Agujetas', que ha participado en numerosos festivales y teatros internacionales a lo largo de su trayectoria, se ha erigido como una de las defensoras del "cante gitano" aunque sin cerrar las puertas a nadie porque "todo el mundo tiene derecho" a estar en las tablas.

Dolores de los Santos (Jerez de la Frontera, 1960) asegura que "todo el mundo puede expresarse y cantar lo que quiera porque lo necesitamos".

La jerezana, que no es muy dada a ofrecer declaraciones, reconoce ser heredera de una de las sagas más legendarias del flamenco y, por este motivo, dice que defiende "el cante gitano aunque le tengo respeto al flamenco, pero sí que es verdad que defiendo de donde vengo".

La andaluza, que grabó su primer CD en el año 2000, pone como ejemplo a su hijo "ya que hace fusión flamenca y lo que hace me gusta, por lo que todo el que se busque la vida es bienvenido".

Perfil de Dolores Agujetas'

Hija de Manuel de los Santos 'Manuel Agujetas' y nieta de 'Agujetas el Viejo', subraya que es de una familia "gitana de pura raza flamenca". "Hay que hablar de mi padre, de mi hermano o de la saga de mi abuelo, es decir, cantamos bien y el talento lo aprecian los demás", señala.

Debutó en Jerez en 1991 y ha exportado sus cantes a numerosos festivales internacionales, aunque se aleja de toda comercialidad. "Es un placer y un orgullo saber de donde vengo, a donde quiero llegar y lo que quiero hacer", explica.

En su opinión, para estar en este mundillo del flamenco y el cante gitano "hay que estudiar y que lo distingan porque no es fácil".

A sus 65 años, la jerezana deja claro que le queda cuerda porque "mientras tenga salud estaré para seguir dando guerra ya que es lo que el cuerpo me pide, además de que vivo en la mejor tierra del flamenco, que es Jerez".

Dolores 'Agujetas', acompañada a la guitarra por Domingo Rubichi, abrió anoche en Ceuta el ciclo 'Flamenco en el Estrecho' dedicado a Paco Vallecillo, flamencólogo, escritor, intelectual y fundador de la Tertulia Flamenca de Ceuta en el año 1971.

"Es un placer estar en este ciclo, sobre todo porque es la primera vez que estoy en esta ciudad y soy partidaria de rendir homenaje a los que se lo merecen", recalca.