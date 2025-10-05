El alma inmortal de Pink Floyd revive en Jerez

Son tiempos en los que proliferan las 'bandas tributo', que vienen a intentar plasmar las sensaciones de formaciones míticas que, ya sea por razones de hartazgo o del inexorable paso del tiempo, es imposible que se vuelvan a reunir. Caso aparte son aquellas otras que imitan a conjuntos que todavía se mantienen, con mayor o menor fortuna, en el candelero. No es el caso que nos ocupa.

Rendir homenaje a una de las mejores formaciones de la historia nunca puede ser fácil. Pero eso lo consigue rayando a un alto nivel Being Floyd, la banda jerezana-sanluqueña que este pasado sábado congregó en La Guarida del Ángel a un buen puñado de fieles de la banda británica que reunió el 'crazy diamond' Syd Barrett a mitad de la década de los sesenta junto a Roger Waters, Nick Mason y Richard Wright.

Si hace unos meses, el grupo formado por José Ángel Márquez (voz solista y guitarra), Nacho Salmerón (guitarra), Javier Salmerón (bajo), Ismael Colón (batería) y Alberto Márquez (teclado y voz) ya deleitó a su público con un memorable espectáculo interpretando el mítico 'The Dark Side Of The Moon' sobre estas mismas tablas, este sábado le tocaba el turno al siguiente elepé de los ingleses, el magnífico 'Wish You Were Here', otro clásico que cumple 50 años este 2025.

José Ángel Márquez, al 'lap steel guitar' interpretando 'The Great Gig In The Sky'.

Ante un público entregado, Being Floyd interpretó el 'Wish You' tal como se plasmó en su salida en vinilo hace ahora cinco décadas, comenzando por las cinco secciones en las que está dividida esa obra culmen del progresivo-sinfónico que es 'Shine On You Crazy Diamond', la primera de las canciones de un trabajo dedicado casi en exclusiva a Syd Barrett, miembro fundador de la banda y que tuvo que abandonarla antes de que saliera su segundo disco (Saucerful Of Secrets) debido a los problemas mentales del líder, solista y guitarra, y que fue sustituido por David Gilmour.

Le siguieron después 'Welcome to the Machine' y 'Have a cigar', una crítica despiadada de Waters a la deshumanización y a la industria musical (which one's Pink?) para a continuación pasar al éxtasis con la inmortal 'Wish You Were Here', de nuevo dedicada a un Barret que cuentan que se dejó caer durante la grabación por los estudios de EMI en Abbey Road y que nadie del grupo supo reconocer debido a su aspecto hinchado y casi sin pelo. Se cerraba la primera hora del concierto con las partes VI-IX del 'Shine On' y la presencia de nuevo en el escenario de Erika Soul a los coros y Pepe Torres al saxo.

Otro momento del concierto de Being Floyd.

De inmediato y tras presentar Alberto Márquez a los miembros de la banda y dar las gracias al público congregado en La Guarida del Ángel, se pasó a la segunda mitad del 'show' interpretando la parte central del 'Dark Side', desde 'Time' hasta 'Any Colour You Like'. El público se puso en pie en la soberbia interpretación de 'The Great Gig In The Sky' de Erika Soul (pelos de punta) y no faltaron, para terminar, otros dos clásicos de la banda: 'Another Brick In The Wall' y 'Comfortably Numb', epílogo colosal a otra gran noche floydiana.