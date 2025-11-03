El emblemático ballet La Fille mal gardée se retransmitirá en directo desde Londres a Jerez

Una imagen del ballet La Fille mal gardée del Royal Ballet de Londres

La emblemática obra clásica de Frederick Ashton, La Fille mal gardée, del Royal Ballet se emitirá en vivo y en directo dos cines de Jerez de la Frontera.

La retransmisión tendrá lugar este próximo miércoles, 5 de noviembre, a las 20:15 horas de la tarde, vía satélite desde el Covent Garden londinense a Jerez de La Frontera (Yelmo Cines Área Sur y Multicines Jerez)

Las entradas tienen un coste de, entre 13,9 euros y 10 euros, y la duración del evento es de 120 minutos aproximadamente.

Los bailarines principales del Royal Ballet, Francesca Hayward y Marcelino Sambè, interpretan los papeles de Lise y Colas, respectivamente. Inspirada en el ballet francés de Jean Dauberval, la versión de Ashton captura la esencia de la campiña inglesa, con travesuras cómicas y una energía exuberante.

Una obra perfecta para dejarse llevar por la felicidad pastoral de esta afectuosa representación de la vida en el pueblo y su virtuosa coreografía, combinada con la partitura de Ferdinand Hérold y los diseños de Osbert Lancaster. Un ballet de pura perfección.

Una historia de amor que derrite el corazón

Lise, hija única de la viuda Simone, está enamorada del joven granjero Colas, pero su madre tiene proyectos mucho más ambiciosos para ella. Simone espera casarla con Alain, hijo del potentado Thomas. Decidida a casarse con Colas y no con Alain, Lise se las arregla para escapar a los planes de su madre.

Este entrañable retrato de la vida campestre, combina una jovialidad exuberante con una coreografía asombrosamente creativa. Sin duda, una carta de amor de Ashton a la Inglaterra rural.