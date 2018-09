Aquel entrañable tiempo

Los caminos de la expresión artística poseen muchas circunstancias que deben ser tenidas en cuenta para un mejor entendimiento de un Arte que, en los momentos actuales, genera muchas posiciones y que la propia dinámica de la creación hacen que se posibiliten esquemas de no excesivamente claridad. Empieza mi comentario sobre la exposición de Paco López en la Sala Paúl de esta manera porque la propia obra de este autor plantea muchas situaciones que, creo, deben ser tenidas en cuenta.

En primer lugar hay que decir que Paco López es un pintor ajeno por completo a los estamentos de la profesión artística. Él es, ante todo, una aficionado apasionado. Tiene buena mano y, algo, que es sumamente importante y que creo proporciona mucha entidad artística a lo que hace. No está influenciado por modas ni sujeto a las propias exigencias del Arte. Pinta, por tanto, porque le sale del alma y porque quiere; sin más. Su pintura está al margen de toda imposición; es, por tanto, de una pureza incontestable. Los rudimentos de la profesión los utiliza con el sentido que él considera. Y, debo confesar que, la primera vez que vi sus obras, me llamaron la atención y me convencieron plenamente. Con toda la humildad del mundo Paco López me pidió opinión sobre su obra y, encantado se la di. De todo cuanto me enseñó me gustaron infinitamente su obra sobre los oficios desaparecidos. El pintor jerezano sabía plasmar, con mucha solvencia, el relato de prácticas laborales que se perdieron y que hoy, no sólo están en desuso, sino que hay una gran parte de la población que no saben de su existencia.

PACO LÓPEZSala PaúlJEREZ

Eran piezas que debían ser mostradas pues, a su evidente artisticidad, se les unía que eran testimonio de un tiempo que se fue y que sería muy interesante recuperar para las generaciones jóvenes. El pintor ha plasmado, como si hubiera detenido el tiempo, unas instantáneas de una realidad pretérita. En el recuerdo de muchos se guardan episodios de una sociedad que era muy inmediata y constituía la esencia de un tiempo vivido y superado. La telefonista, el latero, el afilador, el zapatero remendón... y toda una serie de trabajos y sus entrañables hacedores que surgen de la memoria de un artista que, al mismo tiempo, los recrea con un gran sentido pictórico.

Estamos, pues, ante una buena exposición que hurga en nuestra historia reciente, aquella que se fue e, incluso, se olvidó para gran parte de la población. Una muestra que deja bien claro uno de los muchos intereses que existen en el mundo del arte más inmediato y que nos lleva a una realidad creativa que es necesaria para comprobar que dentro de los muchos argumentos que existen en la plástica, también se encuentran espacios para manifestar la referencias vividas en un tiempo pretérito de indudable calidez humana.

La exposición de Paco López es un pequeño libro de historia popular; esa historia entrañable, cercana y emocionante que habita en el recuerdo y que él la describe de una forma clara, concisa y llena de interés artístico.