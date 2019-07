“Que el público de España me haya dejado quedarme es lo más bonito”

–¿Qué le parece actuar en las bodegas González Byass dentro del VI Tío Pepe Festival?

–Muy contento de ir. Además, cerramos esta segunda etapa de la gira por España y feliz de ir a Jerez también.

–¿Qué siente al finalizar la segunda etapa de su gira en Jerez?

–Ha sido una gira impresionante. Y con Guerra Tour, que ha sido la más extensa de todas, son casi 20 conciertos por toda España y prácticamente la gran mayoría llenos, o sea que mucho por agradecer a un público que he visto cómo se ha multiplicado, y cómo nos ha traído hasta aquí. Espero que antes de cerrar la gira pues yo pueda darme una vuelta más por aquí.

–¿Habrá alguna novedad o alguna adaptación al espacio?

–Bueno lo que sí es que sepan que no van a ver un concierto convencional. Será más un espectáculo que un concierto, habrá cinco músicos, más cuatro bailarines, pero son bailarines que cantan, que hacen acrobacia y son músicos también. Con ellos pues creamos y generamos esta guerra de amor que es el título de la gira ‘Guerra’ y mi último disco, tratando de que la gente salga muy emocionada de haber estado allí.

–¿Alguna sorpresa?

–El concierto sí tiene bastantes sorpresas, pero ahí ya las verán.

–¿Por qué ‘Guerra’?

–Guerra es mi segundo apellido, yo soy Carlos Rivera Guerra, y yo quise ponerle este título en gran parte por el gran amor que yo le tengo a mi madre, y porque me he dado cuentade que todos en la vida nos convertimos en guerreros, que todos luchamos una guerra que nos toca luchar simplemente para salir adelante, para cumplir nuestros sueños y ese título porque siento que todos somos guerreros de amor.

–¿Cuáles son sus nuevos proyectos?

–Yo sigo con la gira, que quedan bastantes meses todavía de girar por el mundo, de hecho regresando de España a México, voy a Estados Unidos, Chile y Perú. Antes de cerrar el año vuelvo a Argentina, y por primera vez a Uruguay, y estamos planeando el año que viene para seguir por varios países de Sudamérica, y más ciudades de Estados Unidos, y allí es donde a mí me encantaría regresar aquí a España, antes de cerrar del todo.

"Después de haber hecho el Rey León en España lo hice en mi país, y fueron más de 1.000 funciones”

–¿Que le aportó su participación en la interpretación de ‘Simba’ en el musical ‘El Rey León’?

–Me aportó muchísimo. Siempre hacer teatro enriquece mucho a uno como artista, yo tenía la ventaja de que había hecho varios musicales en mi país antes de llegar a España con ‘El Rey León’. Después de haber hecho El Rey León en España lo hice en mi país también, y bueno fueron más de 1.000 funciones como ‘Simba’. Eso me dejó una de las experiencias más bonitas de mi vida y fue lo que me abrió las puertas. Gracias a ‘El Rey León’ puedo compartir mi música con la gente, y que el público de España me haya dejado quedarme, eso es lo más bonito. Además, para toda Latinoamérica la voz de ‘Simba’ en la nueva versión de la película soy yo, entonces pues también ese es otro regalo.

–¿Qué siente al ver que su último disco ‘Guerra’ se ha posicionado en el número 1 de ventas en España?

–Eso fue una alegría gigantesca. El día que me avisaron de que éramos número 1 en España, me emocioné muchísimo, es mi país. O sea yo soy mexicano, pero venir a España es como mi segunda casa, son de esos detalles que me hacen saber que el público de aquí me ha abrazado y me ha adoptado como si fuera uno más de ellos. Y luego también es la gira, con este disco hemos vivido algunas de las cosas más bonitas de mi carrera hasta hoy, y esperemos que sigamos escribiendo y construyendo mucho más.

–¿Cómo lleva ser el artista de mayor éxito de la música latina en el género de la balada romántica?

–A veces es difícil, pero bueno con mucho orgullo levanto esa bandera del amor y de estas canciones, que al final es como yo siempre digo, debe haber de todo. Digamos que yo soy la alternativa a lo que todo el mundo está haciendo, y estoy yo con mis canciones que las hago desde el corazón y para quien las quiera escuchar.

–La versión española del ‘Recuérdame’ es la más escuchada de las plataformas ¿Qué le parece?

–Digamos más bien que mi versión ‘Recuérdame’ es las más escuchada de todas las que existen de ‘Recuérdame’. Realmente en plataformas mi canción más escuchada es ‘Que lo nuestro se quede nuestro’. Pero saber que una versión que tu cantas para una película sea la favorita de la gente, pues eso es maravilloso.

–¿Cómo lleva estar lejos de su familia?

–Lo tengo digamos un poco interiorizado. Yo comencé mi carrera hace 15 años en México, cuándo yo dejé mi casa, y siempre se echa de menos, se necesita, pero bueno afortunadamente cada vez que tengo oportunidad estoy con ellos, y trato de estar ahí con ellos siempre.