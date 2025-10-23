El ex rector de la UCA Francisco Piniella presentará su primera novela en Jerez

El ex rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella Corbacho, presentará su nueva novela 'Las líneas del silencio' el próximo jueves 30 de octubre en la Fundación Caballero Bonald de Jerez de la Frontera.

Piniella, que estuvo al frente de la UCA entre 2019 y 2024, debuta con esta ópera prima ambientada en los años 40 del siglo XX y basada en hechos reales. Está publicada por Libros de la Herida

El acto será presentado por Lola Rueda y José María Gómez Valero y comenzará el jueves 30 de octubre a las 19:30 horas.

La entrada es libre hasta completar aforo y se servirá una copa de jerez por cortesía de Tabanco El Pasaje.

Sinopsis de la novela 'Las líneas del silencio', ópera prima de Francisco Piniella

Isabel González despide en el puerto de Cádiz a su marido, Juan Pellegrini, marinero del Cabo San Agustín, un gran barco que mantiene línea regular con varios puertos americanos. Es el sábado 11 de julio de 1936. El viaje que Juan emprende cambiará su vida y la de los suyos para siempre. Las líneas del silencio relata una odisea que transcurre en diferentes países a través de varias generaciones de dos familias. Sus protagonistas enfrentan multitud de peripecias, de peligros, retos y tentaciones, hallan refugios inesperados y deben tomar decisiones difíciles en su incansable lucha por la supervivencia y la dignidad. Guerras y exilios, utopías y decepciones, amores y pérdidas en una novela sorprendente basada en hechos reales que recorre la historia del siglo XX y cuyos ecos llegan hasta nuestros días.

Críticas de la novela 'Las líneas del silencio'

María Dueñas: "Piniella nos lleva de la mano por las peripecias de un marino arrastrado por los vientos de la mar y de la historia. Una lectura apasionante y conmovedora".

Daniel Heredia: "Una novela que consigue implicar al lector en una trama trepidante. Una lectura irresistible que encierra, como una muñeca rusa, múltiples y atractivas sorpresas"

Benito Olmo: "Con gran sensibilidad, el autor construye una historia de pérdida y desamparo, pero también de esperanza. Una aventura épica que traspasa las barreras del tiempo y lleva al lector en volandas de una página a la siguiente. No se la pierdan".

Ramón Pérez Montero: "El pulso literario del narrador late con la misma fuerza que el corazón del protagonista de los hechos, conectados ambos por el vínculo íntimo de la memoria y de la sangre compartida".

Biografía de Francisco Piniella Corbacho

Nació en Cádiz en 1961. Su formación es multidisciplinar, empezó su vida profesional como piloto de la marina mercante, posteriormente hizo un doctorado en Historia y terminó como catedrático de la Universidad de Cádiz, de la que ha sido el rector en los últimos cuatro años.

Las líneas del silencio es su ópera prima, aunque con anterioridad ha publicado un ensayo, La memoria del árbol (génesis de esta novela), y numerosos textos técnicos de carácter docente e investigador, como profesor de Seguridad Marítima. Asimismo, ha firmado diferentes artículos de opinión en El País, Diario 16, Diario de Cádiz y La Voz del Sur, entre otros medios.