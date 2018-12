Palacios íntimos

Más grande o más pequeña, la casa de cada uno es su propio palacio. Con mejores o peores jarrones, alfombras de mejor o peor calidad, cada elemento decora incluso la propia memoria, la viste de recuerdos como papeles pintados que, aunque se desgastan con el tiempo, casi siempre queda un trozo al que aferrarse.

El Palacio del Virrey Laserna acogerá desde el miércoles 5 de diciembre, a las 20 horas, la exposición ‘Obra reciente’ de Juan Ángel González de la Calle. Una interpretación del interior de la casa y de las piezas que le dan vida. En la muestra se han incorporado además otras obras de nueva creación del pintor que no tienen nada que ver con el palacio, como las que ha elaborado para la galería Estampa, ferias y otras exposiciones.

“Lo que hago aquí es interpretar, más que los espacios interiores, los elementos que conforman su decoración. Algunos de ellos me traen recuerdos, por la evocación que me producen, de los que había en mi casa, aunque algunos no tengan nada que ver ya que yo no tenía ni esas grandes lámparas, ni esas mesas. Pero los elementos de cerámica, sus colores, sus brillos... me han hecho sentirme muy cómodo pintando”. Reconoce el jerezano que es una exposición que ha disfrutado mucho desarrollando “y espero que la disfrute también quien la vea”.

Un argumento plástico que provoca sentimientos, evocación, recuerdos, “a mí al menos me lo han provocado mientras pintaba y espero provocarlo en es el espectador”. Y aunque el artista se ha criado en una casa de vecinos, no en un palacio como el del Virrey, sí hay elementos que ha tenido en su casa como piezas de porcelana, cerámica, alfombras (más buenas o más malas) donde el autor desarrollaba su mundo fantástico de niño.

“Y eso me ha llamado la atención y lo he utilizado como terreno donde fabricar un cuento y una historia”. Dos lienzos, una tabla y unos catorce papeles que estarán repartidos por el palacio y en la sala de exposiciones del mismo. Formatos más pequeños de los que suelen caracterizar al autor.

Tras esta cita, próximamente, la obra de Juan Ángel González de la Calle se podrá ver en el Museo de Algeciras con motivo del Año Murillo, en Madrid y en el extranjero... Aunque de momento el artista está cerrando las fechas.