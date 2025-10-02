La exposición de 'Fotojenia' en el Campus de Jerez abrirá del 14 de octubre al 7 de noviembre

El Campus de Jerez de la UCA inaugurará el próximo martes 14 de octubre una exposición fotográfica en la Sala de exposiciones La Asunción con motivo del VI Festival Nacional de Fotografía Fotojenia, de carácter bienal.

La muestra, organizada a través del servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura, permanecerá abierta hasta el 7 de noviembre en la sala de exposiciones del edificio Despachos y Seminarios.

La inauguración oficial tendrá lugar el mismo día 14, a las 20:00 horas, en un acto que contará con la participación de representantes de diferentes asociaciones fotográficas. El horario de visitas será de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 horas.

Esta muestra es un mosaico de estilos y narrativas que, al unirse, construyen un relato común. Liderada por la Agrupación Fotográfica Jerezana San Dionisio, recoge obras realizadas por distintas asociaciones fotográficas de la provincia de Cádiz y de la ciudad autónoma de Ceuta, como la Asociación Fotográfica Portuense y la Asociación Fotográfica Miradas.

Los trabajos de la Asociación Fotográfica Portuense se aúnan bajo el título Con luz propia. Participan desde socios principiantes hasta otros ampliamente reconocidos en el mundo de la fotografía. Cabe destacar que cada participante aporta una visión de la fotografía distinta, respondiendo a sus gustos personales y sus propias vivencias.

Por su parte, la Asociación Fotográfica Miradas presenta Perspectivas Compartidas, resultado del encuentro entre las distintas sensibilidades de las personas que la integran. A través del objetivo buscan comprender y reinterpretar el mundo que nos rodea, con lo que convierten cada imagen en una invitación al diálogo: con el paisaje, con las personas, con la luz, con el mar, con las emociones.