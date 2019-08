El tercer recital programado dentro del ciclo ‘Herencia’ de la Bienal de Cante de Jerez tendrá hoy (a partir de las 22.30 horas en el patio del Museo del Enganche) como artistas principales a Ezequiel Benítez y Remedios Reyes.

El jerezano vive un gran momento artístico y profesional, con un verano repleto de festivales y actuaciones. Sin ir más lejos, ha pasado ya por el Festival de Tomares (Sevilla), por la Parpuja de Chiclana y el Festival de Herrera (Sevilla), plazas a las que hay que unir las de este último fin de semana en Nueva Carteya y Aguilar de la Frontera (Córdoba) y la de ayer mismo en Almería. Por esta razón, el cantaor se muestra “encantado con lo que va de verano, no puedo pedir más”.

Para él, estar en la primera Bienal de Cante de Jerez “es muy bonito, participar en la primera cita es algo que pasará a la historia”. Además, considera que “me agrada siempre cantar en Jerez, en mi tierra, porque la gente me quiere mucho”.

Como otros compañeros reconoce que la idea de esta Bienal “es excelente, donde reina el cante, Jerez, tiene que haber un festival así. Ojalá siga creciendo en años venideros, será bueno para todos, para la ciudad y para los artistas”.

Para esta noche estará acompañado por la guitarra de Paco León y las palmas de Israel López y Tate Núñez.

Junto a Ezequiel Benítez compartirá cartel la chiclanera Remedios Reyes, que esta noche estará escoltada por la guitarra de su sobrino Nono Reyes. Tampoco se queda corta la cantaora en lo que va de verano, pues además de la Parpuja, ha actuado en numerosos festivales de la zona, el último el pasado sábado en el Arranque Roteño. Su presencia en Jerez "es siempre una buena noticia, para mí es un orgullo y un privilegio, aunque también supone una responsabilidad, es una tierra de mucho arte".

Para la chiclanera la Bienal "es un escaparate para todos los artistas y una buena noticia, sobre todo porque se va a apostar por el cante y eso a nosotros nos da la vida".

Al igual que Ezequiel, destaca que el verano "está siendo muy positivo, he coincidido con muy buenos artistas en muchos festivales y no me puedo quejar. Ahora tenemos la Bienal, luego vamos a Río Gordo, en Málaga, a Mollina... En fin, estoy contenta".