El fracaso de los profetas

ME topé con el excelente y esclarecedor artículo de Carles Geli –El País. 14 de octubre-, tomando el primer café de un domingo gris y antes de meterme en la ingrata tarea de reordenar mi biblioteca particular, algo que muy de vez en cuando hay que hacer, si no queremos vernos desbordados por los libros. Los libros en papel me refiero. No, el artículo de Geli no da consejos sobre esta tarea de ordenar bibliotecas privadas, aunque tiene mucho que ver con ello, pues nos recuerda que hace ahora diez años y en la gran Feria europea del libro de Fráncfort, se puso fecha a la definitiva victoria del ebook o libro digital sobre el de soporte en papel: 2018. Pero mira por donde estamos en 2018, y es algo evidente que si el ebook campara a sus anchas como pronosticaba la profecía que nos recordaba Carles, yo no me vería en la tesitura, como les decía más arriba, de pasar las horas que siguen tratando de dar un cierto orden a mi biblioteca, y aplicar para dicha tarea los sabios consejos que atesorados a lo largo de años de experiencia, nos han hecho llegar los admirados Francisco Mendoza Díaz Maroto (“La Pasión por los libros”. Espasa), Anne Fadiman (“Ex Libris”. Alba editorial) o Jesús Marchamalo, cuyo delicioso libro “Tocar los libros” (Fórcola) siempre lo tengo a mano para estos menesteres. Es cierto que alrededor de 2008 el ascenso de los ebook parecía imparable sobre todo en el mercado editorial anglosajón donde –según los datos que aporta Carles Geli- llegaron a tocar un techo del 30% (hoy están por debajo de ese porcentaje). Era una época donde también esos datos estadísticos se traducían en imágenes cotidianas en las que el ebook parecía omnipresente. Y así los artilugios para su lectura estaban de moda, e incluso presenciamos con estupor una curiosa guerra entre los distintos modelos de ebook, o como algunos conocidos mientras se pavoneaban de su adquisición, dejaban de visitar las librerías de toda la vida o hacían estragos en sus bibliotecas privadas en una furia por ganar espacios en sus domicilios no sabían muy bien para qué. Lo cierto es que los tiempos parecían condenar al papel. Era vencer o morir, o el libro en papel o el ebook, parecía no haber término medio. Hoy tener ebook y leer en digital no parece un problema para al mismo tiempo disfrutar y poseer libros en formato papel. En fin, he disfrutado del café y tras la lectura del artículo de Carles Geli, afronto la tarea de reordenar mi biblioteca con mejor ánimo mientras no dejo de pensar que los profetas, en esto de vaticinar la desaparición del libro en papel, llevan años errando el tiro. Ramón Clavijo Provencio.

RESEÑAS

El Dolor de los demás. Miguel Ángel Hernández. Anagrama, 2018.

Han pasado algunos meses desde la presentación de esta novela. Con algunos libros pienso hay que mantener alguna distancia temporal, sobre todo con aquellos en los que hay una fuerte reacción -positiva o negativa- de crítica y lectores como es el caso. Hay que tratar de no verse excesivamente contaminado de lo que otros han encontrado o dejado de encontrar en una historia, lo que a veces no es fácil. Pero entre tantas opiniones sobre este libro, yo he llegado tras su lectura a mis propias conclusiones. Y la primera es la de haberme topado con una historia excepcionalmente contada. Y es ese estilo singular el que dota de mayor fuerza de la que ya tenían de por sí, a unos hechos trágicos perdidos en la memoria del autor: aquel viejo amigo que se había suicidado tras asesinar a su hermana. La búsqueda del por qué, tras veinte años, de aquel suceso, es un viaje en el que el autor logra la compañía entusiasta del lector. R.C.P.

Comanche. Jesús Maeso de la Torre. Bruguera, 2018.

Quizá era necesaria una novela como la que ahora nos presenta este escritor, cuya seria y continuada trayectoria literaria va contando con mayor número de seguidores. No sé si el titulo Maeso lo ha escogido como replica a ese “Apaches” del norteamericano Oakley Hall, el gran nombre de la literatura del “Far West” “, pero la novela nos trae otra visión de aquellas legendarias tierras, la del desconocido protagonismo de nuestro país en ellas. Así el autor juega con destreza con personajes reales (Juan Bautista de Anza) y ficticios (Martin de Arellano), para dibujar ante el lector una historia donde la ficción y la realidad histórica guardan, y es este uno de sus muchos aciertos, un escrupuloso equilibrio. Un lector incrédulo y emocionado asistirá a las luchas de los dragones españoles contra los comanches, o la fundación de ciudades como Los Ángeles o S. Francisco. Sin duda su lectura es una apasionante aventura. R.C.P.

Enfermos del libro. Miguel Albero. Universidad de Sevilla, 2013.

A los libros sobre libros que tanto nos gustan reseñar y que abordan todos los aspectos y entresijos de libros y sus circunstancias, se une este de Miguel Albero que repasa todas las “enfermedades” que un ser humano, y a veces no tan humano, puede padecer en torno al libro, algunas de nombres prácticamente impronunciables. Desde las más comunes, como la bibliocleptomanía o la bibliofilia, hasta la bibliofagia, pasando incluso por la biblioclastia, todas tienen su comentario, su análisis y sus ejemplos sacados de la historia de la humanidad. A la buena dosis de información siempre interesante que aporta el libro en todos sus capítulos, añade Albero un estilo entre lo académico y lo desenfadado, que se aprecia en los innumerables comentarios que tienen su gracia, aunque a veces no tengan tanta. Interesante el apartado titulado “Devotos de su Alteza” o los apasionados por las primeras ediciones. J.L.R.

Miedo. Stefan Zweig. Acantilado, 2018.

Ya a estas alturas hablar de la maestría de Stefan Zweig se nos antoja un tanto ocioso; maestría en todo y cada uno de los géneros que a lo largo de su dilatada carrera como escritor tocó, y a los que engrandeció como muy pocos escritores han logrado: ensayos, biografías y, en este caso, en la novela corta, un género en el que siempre descubrimos algo más de Zweig. Si enormes son la “Partida de ajedrez”, o “Cartas a una desconocida”, o “Mendel el de los libros”, por citar solo tres, esta que reseñamos “Miedo” nos ofrece un análisis psicológico de la protagonista que pocas veces, si no es en los grandes maestros, podemos leer. Irene Wagner empieza a ser chantajeada por la que dice ser novia de su amante; chantaje al que accede para no perder su privilegiada posición social, pero que la hace caer en la angustia y la desesperación. Otra obra maestra de Zweig. J.L.R.