La galerista Juana de Aizpuru dona 55 de sus obras al Reina Sofía

El pleno de la Comisión Permanente del Patronato del Museo Reina Sofía ha aprobado la donación de 55 obras de la galerista Juana de Aizpuru y el nombramiento de Carlos Urroz, exdirector de la feria Arco, como director de gabinete institucional de la pinacoteca.

En total, se incorporarán otras dos importantes donaciones -además de la de Aizpuru- a la colección del museo y se consolidan los nombramientos de los tres puestos de alta dirección elegidos tras concurso público con los que se completa el organigrama de la institución.

Según ha informado el museo, la donación de Aizpuru es por un valor aproximado de 1,5 millones de euros e incluye numerosas obras de artistas españoles de los años 90 y comienzos de los 2000 -una generación poco representada en la Colección del Museo Reina Sofía-, así como algunas piezas históricas de artistas andaluces contemporáneos representados por la galería.

También esta donación alberga un importante grupo de piezas de pintores y escultores alemanes vinculados a Juana de Aizpuru desde los años 70. Otra de las donaciones es la del artista Yasumasa Morimura (Osaka, Japón, 1951), formado en Bellas Artes en la Universidad de Kyoto (1978) y que pronto experimentó un gran interés por el trabajo de Cindy Sherman. Se trata de una donación personal de 17 obras que alcanzarían el medio millón de euros.

El conjunto de fotografías que Morimura dona al Museo están fechadas entre 1991 y 2010 y pertenecen a dos series diferenciadas: La serie Requiem for the XX Century, en la que Morimura se transforma para reinterpretar personajes e imágenes fotoperiodísticas en una propuesta de revisión de la historia del siglo XX

En cuanto a las dos fotografías de la tercera serie, An Inner Dialogue with Frida Kahlo (2001), las imágenes reinterpretan sendas pinturas de Frida Kahlo: Las dos Fridas (1939) y Árbol de la Esperanza, mantente firme (1946). Morimura explica que siempre se sintió atraído por su obra debido a su cuantiosa producción de autorretratos

Por último está la donación del Archivo de Darío Villalba, que comprende fundamentalmente la documentación generada por el artista en el transcurso de su actividad artística: material archivístico manuscrito e impreso; publicaciones editadas y recortes de prensa; fotografías, diapositivas, negativos y carteles que documentan tanto el proceso creativo del artista en pruebas o experimentaciones como su desarrollo final y exhibición.

El conjunto incluye además algunos documentos de carácter audiovisual y otro material diverso, como pueden ser algunos libros de la biblioteca del artista intervenidos y varios paneles de obras en proceso.