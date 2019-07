“Me halaga formar parte de este festival, se percibe que hay amor por la guitarra”

El II Festival Internacional de la Guitarra Flamenca de Jerez, que cuenta con la colaboración de Ayuntamiento de Jerez, la Peña Flamenca Buena Gente y Acción Cultural Española (AC/E), trasladará este viernes, a partir de las 22 horas, su escenario de la Peña Buena Gente a los Claustros de Santo Domingo. El protagonismo pasará a la guitarra solista de José Carlos Gómez, que regresa a Jerez para poner de manifiesto su creciente evolución.

El algecireño considera “un honor que me hayan llamado para participar en el segundo Festival de la guitarra de Jerez, sobre todo porque hablamos de una ciudad en la que hay muy buenos guitarristas. Por eso, que se hayan acordado de mí es un orgullo. Sinceramente, tengo muchas ganas de tocar en Jerez y también en este festival, porque aunque apenas tiene dos años, sí que está hecho con un amor hacia la guitarra que se percibe”.

Además, para Gómez “este tipo de propuestas ayudan a los guitarristas a tener un escaparate más, ya que el verano está repleto de festivales dedicados al cante, pero muy pocos a la guitarra, y nuestro papel se limita a ser meros acompañantes, que está bien, pero quizás no nos permiten, como puede ser en este caso, exponer todo nuestro potencial. Ojalá hubiera más festivales como éste”.

El músico de Algeciras es consciente de su buen feeling con Jerez, algo que ha mantenido “desde que era un niño y conocí a Moraíto. Siempre he guardado una estrecha relación con esta tierra, tengo muy buenos amigos, muchos de ellos guitarristas, y por eso me hace ilusión tocar en esta ciudad”.Para la ocasión, el guitarrista del Campo de Gibraltar ha preparado “un concierto en el que haré un poco de todo. Está claro que voy a tocar temas de mi primer disco, ‘Origen’, pero también quiero interpretar algunas piezas de mi último trabajo, ‘Pasaje andaluz’, al menos las que se pueden hacer sin la orquesta”.

En los Claustros se acompañará del baile del sanluqueño Abel Harana, “que es un artista que me gusta por su originalidad, y también Carlos Grilo, a las palmas, Manuel Peralta, al cante, y Marote que es un percusionista de La Línea. Así también llevo una representación del Campo de Gibraltar porque Manuel es de San Roque y Marote de La Línea y de alguna forma, defendemos nuestra tierra”.

Del resultado del disco ‘Pasaje andaluz’, presentado hace mes y medio, y grabado con la Orquesta Sinfónica de Bratislava, José Carlos Gómez sólo tiene palabras de satisfacción. “Estoy muy contento sobre todo porque he tenido comentarios preciosos de compañeros y de músicos que saben de esto. Cuando la gente habla así de tu trabajo es para estar satisfecho”.

No hay que olvidar este este ‘Pasaje andaluz’, del que veremos algunas piezas en el Festival Internacional de la Guitarra Flamenca de Jerez, “ha sido un trabajo muy largo, he estado casi un año componiendo y pensando que iba a tocar con una orquesta, que no es fácil, sino que también luego hemos tenido un proceso de adaptación con Miguel Ángel Collado, que ha hecho unos arreglos increíbles. Creo que ha quedado una obra bastante redonda y de música andaluza, porque no es un disco al uso de flamenco. Es una obra a largo plazo para que la gente la conozca”.

En España actuó hace unos días en Granada con la Orquesta de la Universidad de Granada, “y ha sido una experiencia muy bonita. Fue delante de la catedral y me sorprendió, al estar en plena calle, el silencio tan respetuoso que se creó. Es una experiencia preciosa. Ahora lo próximo será en Alemania en agosto, en fin, no me puedo quejar”.

Como mente inquieta que es, José Carlos Gómez ya piensa en su próximo proyecto, que será su segundo disco en solitario. “Ya tengo algunos temas compuestos, y bueno, dentro de poco tiempo volveremos a ello”.

El II Festival Internacional de la Guitarra Flamenca de Jerez continuará este sábado en los Claustros de Santo Domingo con el concierto del guitarrista jerezano Manuel Valencia, que presentará ‘Entre mis manos’, su primer trabajo discográfico.

Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada a través de la plataforma ticketentradas.com o en las taquillas del Teatro Villamarta. El precio de las localidades es de 15 euros.