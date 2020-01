“La igualdad es algo que está ahí, las niñas deben tener referentes”

“El pasado no es una sucesión de siglos en los que el género femenino constituye una masa gris de mujeres que se quedaron en casa, criando a sus hijos y revolviendo los pucheros para que no se quemase la comida. Eso también ocurrió, pero también hubo una actividad femenina en distintos aspectos económicos muy importante”. El XIV Seminario Permanente que organiza conjuntamente la Fundación Caballero Bonald, la Universidad de Cádiz y el CEP de Jerez, que este año versará sobre el tema ‘Letras de mujer’, arrancó este miércoles con la escritora, historiadora y periodista Ángeles Caso.

Caso habló de la “necesidad de construir el relato histórico que hemos heredado a lo largo de muchos siglos, que es muy androcéntrico, muy centrado en la vida de los hombres, en su protagonismo. Hace décadas que nos hemos dado cuenta de que hay que revisar todo eso y empezar a poner la luz sobre la historia de las mujeres, que es una historia que no ha sido mirada por los historiadores, sólo en estos últimos años”. La autora también se centró en la investigación sobre artistas mujeres, escritoras y sobre su último libro de cartas de amor de 15 escritoras desde la Edad Media, ‘Quiero escribirte esta noche una carta de amor’ (Lumen).

La escritora cree que aún “queda mucho trabajo por hacer porque la inercia del peso de lo patriarcal es muy grande. Todos la tenemos incrustada en el cerebro, aunque algunos cada vez menos de manera consciente y voluntaria. La mayor parte simplemente porque nos hemos educado así y en buena manera se sigue contando. El último estudio que se ha hecho sobre libros de texto en España dice que sólo un 10% de los nombres que aparecen son nombres de mujeres que hayan hecho algo destacado. Han desaparecido de los libros de texto nombres de escritoras tan indiscutibles como Santa Teresa de Jesús”.

Caso hace un llamamiento para que se eduque a los niños desde pequeños, “en un relato histórico más igualitario. Porque además esa es la verdad. Es cierto que las mujeres lo tuvieron más difícil, pero eso no significa que no hicieran muchas cosas. Hay que recuperarlas e insistir en ellas”. Y de los adultos dice que hay que “abrir más la mente y aceptar que, quizás, lo que hemos aprendido no es la verdad al 100%”. Y puso como ejemplo el de un amigo suyo pintor, muy mayor ya, que decía que no hubo mujeres pintoras importantes, que si las hubiera habido las conocería. “Cuando publiqué el primer libro que hice sobre pintoras tuvo que darme la razón. Sí las hubo y nos las conocemos porque las historiadores no han querido que las conozcamos. La igualdad es algo que está ahí y las niñas deben tener referentes, que no los tienen. Los niños sí lo tienen, para lo bueno y para lo malo. Y a las niñas cuesta todavía darles referentes. Es un esfuerzo que deben hacer los profesores muy importante”.

Desde que Ángeles Caso, que se reconoce más historiadora que otra cosa, terminó la carrera de Historia del Arte siempre se ha dedicado a investigar la vida de estas mujeres artistas, que en los años 80 "era un tema escondido y poco evidente. Sorprende ver cómo ha habido épocas en la historia en las que las mujeres tuvieron un protagonismo en determinados campos de la actividad muy superior al que nos han contado, y con una enorme naturalidad”.