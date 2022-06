El jerezano David Saborido inaugura en Conil

El pintor jerezano David Saborido inaugurará este sábado, 11 de junio, a las 12 horas, su exposición 'Encuentros con la luz', en La Chanca (Conil). Se podrá visitar hasta el 3 de julio, de lunes a viernes, de 10 a 13,30 y de 17 a 20 horas; y sábados de 10 a 13,30 horas.

El autor cuenta que su pintura nace de la búsqueda personal por encontrar la luz que vive en su interior. "Toda voluntad por pintar pasa por dar con ese encuentro interior".

"Al comienzo -añade- ignoro lo que puede ocurrir, pero poco a poco, sin prisa, durante días y meses de búsqueda, sale a luz la obra. Esa luz que encuentro en mis obras para mí son silencios que necesito para estar en paz conmigo mismo. Es como una necesidad espiritual, creativa, intensa, sincera y auténtica por conseguir plasmar esos espacios llenos luz y de sombras".

Es interesante para Saborido descubrir esa necesidad, (y no otras) "partiendo de la máxima pérdida absoluta de consciencia, para llegar a la más contundente claridad interior. Desde el primer momento de la creación voy encontrando, sin saberlo, estos aparentes “paisajes internos”, entre luces y sombras proyectadas, donde las zonas de sombra que voy construyendo y su fortaleza conceptual me sumergen en un profundo estado de silencio, donde creo salir fortalecido y sanado. Por ello decido exponer mis obras al público, porque me gustaría aportar un poco de luz, claridad y silencio a sus vidas".