Una semana para disfrutar de The Beatles en Jerez

El delegado de Cultura, Francisco Camas, y el presidente del Club de Fans The Beatles Cadiz, José Manuel Peña, han presentado las segundas jornadas dedicadas a este famoso grupo británico que van a celebrarse en Los Claustros de Santo Domingo entre el 19 y el 24 de abril.

Se trata de un ciclo de debates, conciertos y conferencias, durante el cual también se podrá visitar una exposición sobre la banda de Liverpool.

El delegado de Cultura ha agradecido "la iniciativa de José Manuel Peña que nos va a permitir recordar la resonancia que la música de The Beatles tuvo en nuestras vidas, sobre todo en quienes tenemos una vida más dilatada, aunque también la juventud sigue absorbiendo de esa fuente y energía que transmitieron y de esa música tan importante” .

Por su parte, el presidente del Club de Fans The Beatles Cadiz ha explicado el recorrido de este grupo de seguidores de la banda y cómo “The Beatles nos unieron”. Además ha desglosado el programa de estas II Jornadas dedicadas a The Beatles, que comenzarán con la inauguración de la exposición ‘The Beatles in may life. Música y recuerdos’ en la sala De Profundis, a las 20:30 horas del martes día 19 de abril. El miércoles día 20, a partir de las 20 horas, se celebrará un concierto en el que se podrán oir versiones de las canciones del grupo, en el que participarán numerosos músicos de Jerez y de otros lugares. El jueves 21 habrá un concierto acústico a cargo del propio José Manuel Peña y de Fran Pena a partir de las 20 horas y posteriormente, a las 23:30 horas, una Jam Session Beatles.

El viernes día 22 se celebrará una mesa redonda bajo el título ‘La explosión de Get Back’ y también tendrá lugar una conferencia, a cargo de Fernando Silva, sobre la trayectoria de The Beatles entre 1957 y 1966. El sábado 23 en el patio de Los Claustros, ofrecerá un concierto la Banda de Eleanor Rigby y el domingo 24 a las 12 habrá una visita guiada a la exposición.

La entrada a las actividades de este ciclo será gratuita.