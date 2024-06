“No puede ser que Málaga no tenga un auditorio digno para su orquesta”

Tras un disco con la 5ª de Mahler y otro dedicado a Falla, recientemente premiado, la Filarmónica de Málaga y su titular, José María Moreno Valiente, continúan su serie de grabaciones para IBS, ahora con un álbum dedicado al centenario del nacimiento de Henry Mancini (1924-1994).

–¿Cómo le llega este proyecto?

–Fue una iniciativa de Juan Carlos Ramírez [gerente de la OFM, que dimitió justo al día siguiente de esta entrevista], un enamorado de la música de Mancini. Hace un par de años ya me dijo que le gustaría preparar algo por su centenario. Empezamos a investigar y encontramos mucho material de arreglos de diferentes compositores, pero sólo unos treinta minutos de música con las partituras originales de las bandas sonoras. Lo planteamos desde el principio para un programa de concierto y para grabarlo, pues eso nos permitía mostrar la versatilidad de nuestra orquesta. Se lo dije a Paco Moya, de IBS, y le encantó la idea. Hicimos averiguaciones y no vimos que hubiera proyectos parecidos de otras orquestas u otras productoras y tiramos para adelante.

–Primero lo hacen en concierto...

–El pasado verano hicimos las obras originales, porque queríamos experimentar cómo funcionaba el repertorio. Me pareció de una calidad altísima, pero treinta minutos no daban para un disco. Entonces, seleccionamos otras obras y le pedimos a José Carra que las preparara para nuestra orquesta. Carra es un pianista magnífico, un extraordinario orquestador y un gran especialista en el mundo del jazz, por lo que era ideal para el proyecto. Ya hizo para nosotros los arreglos de las óperas que presentamos durante la pandemia tanto en Málaga como en Jerez, porque no podíamos meter toda la orquesta en el foso, y fueron reducciones increíbles. Así que le pedimos trabajos lo más fieles posibles al original del compositor y que se encargara también de las partes más improvisatorias pensadas para el piano, donde podía ser más personal, más él. Las orquestaciones son magníficas, y sus intervenciones como solista, formidables. Me encanta cómo ha quedado el CD.

Centennial Herny Mancini - OFM. José María Moreno Valiente

–¿Cómo se siente como director en este universo tan jazzístico?

–Yo siempre me he considerado un director versátil. Me motiva meterme en otros campos. No soy un especialista, pero el jazz siempre me ha gustado muchísimo, así que el reto ha sido fascinante. No ha sido incómodo, porque además he descubierto a muchos músicos de la orquesta y algunos colaboradores, como la saxofonista Elisa Urrestarazu, que sí que son grandes especialistas en el jazz.

–¿Qué tal con el ritmo?

–Ahí hubo mucho trabajo, se lo confieso. Porque igual que encontré músicos en la orquesta que conocían bien este lenguaje, para otros era bastante ajeno. Y esas cosas o te salen orgánicas, de forma natural, o es muy difícil buscarlas y encontrarlas. El primer día de grabación, Paco Moya no lo veía: se vino a mí y me dijo que era un trabajo titánico y no íbamos a lograrlo. Yo le pedí que confiara en mí, y creo que al final acabamos todos metiéndonos en la filosofía, en el espíritu de la música y logramos hacer un trabajo estupendo. Paco salió entusiasmado.

–Su trayectoria discográfica con la Filarmónica de Málaga es sorprendente: nadie esperaba una 5ª de Mahler, luego Falla es más normal, pero ahora esto...

–Esa 5ª no la entendió en principio mucha gente. ¿Dónde voy yo con la Filarmónica de Málaga a grabar la 5ª de Mahler que es una obra monumental que han grabado todas las grandes orquestas del mundo? No tenemos sitio en el mercado para algo así, lo sabíamos. Pero celebrábamos el 30 aniversario de la orquesta y pensamos que era un bonito regalo para nuestra gente, para nuestro público, y quedé muy orgulloso de una grabación que han valorado en Estados Unidos, Canadá o Australia. Además aquello se grabó en plena pandemia, con los músicos con mascarilla y desperdigados por todo el espacio del Auditorio Edgar Neville. Fue un trabajazo, un milagro que ahora me emociona recordar. En cuanto a Falla era algo que teníamos que hacer, y El corregidor y la molinera era ideal en aquel tiempo. Además nos dimos cuenta de que no había una grabación que recogiera juntas esa obra y su consecuente, El sombrero de tres picos, pero no las suites, sino el ballet completo, y así lo planteamos. Creo que fue un acierto y lo pasamos en grande. Y luego pues esta tercera grabación, sí, otro golpe de timón, y una demostración de la versatilidad de la orquesta. Yo he hecho mucha ópera, y las orquestas de foso siempre suelen ser muy flexibles.

José María Moreno Valiente con la OFM en el último programa de la temporada 23-24 / OFM

–Acaba de renovar su contrato hasta 2028. ¿En qué momento está la OFM?

–Yo tengo mucha ilusión: la orquesta se ha regenerado mucho en los últimos años y vamos a cubrir muchas nuevas vacantes. El primer problema con el que me encontré nada más llegar fue la pandemia. Se trataba de sobrevivir y lo conseguimos. El segundo problema es el auditorio, y ahora parece que estamos en un punto de reactivación muy interesante. La ciudad lo está demandando y creo que todas las administraciones se han dado cuenta de que es necesario tenerlo cuanto antes. Porque nosotros solemos llenar en los dos días del abono, hemos aumentado el público y eso ha sido un detonante para volver a dar impulso a ese proyecto. No es posible que una ciudad como Málaga no tenga un auditorio digno para su orquesta. Para su crecimiento es fundamental: es la única forma en que la Filarmónica de Málaga puede convertirse en una de las grandes orquestas de España, porque potencial tiene para ello.

–¿Cómo afecta artísticamente el conflicto entre el comité de empresa y el gerente?

–Son conflictos consustanciales a las orquestas. Yo para eso soy muy prusiano. Me transformo en el escenario. La música me invade, mi cuerpo vibra con la música. Trato de hacer que mis músicos se olviden y generar entre todos esa energía que llegue al público a conectar con la música, que es realmente el objetivo por el que trabajamos.