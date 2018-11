María Terremoto se estrena esta noche en solitario en su peña

Las peñas flamencas de la ciudad continúan este fin de semana con sus diferentes ciclos de otoño, repartidos entre la jornada de hoy y la de mañana con recitales de interesante calado.

La de hoy será una cita histórica, ya que en la Asociación Cultural Flamenca Fernando Terremoto cantará por primera vez en solitario María Terremoto, encargada de abrir el XVII ciclo Noches a Compás de la entidad que ahora preside Práxedes Neira. La joven jerezana, tercera generación cantaora de la saga, volverá a actuar en Jerez en el último mes, ya que a principios de octubre presentó en Villamarta su primer disco en solitario, ‘La huella de mi sentío’. En esta ocasión, como de costumbre, le acompañará a la guitarra Nono Jero. Será a partir de las 22.30 horas.

María ya actuó en 2015 en este mismo ciclo, pero aquella vez compartiendo cartel en la misma noche con Felipa del Moreno.

Media hora antes, a las 22 horas, la calle Empedrada, sede de la Peña La Bulería, estrenará su ciclo otoñal, que coincide con la clásica Exaltación de la Bulería que este año alcanza ya su edición XXVI. El encargado de abrir el ciclo será otro jerezano, José Peña Méndez, conocido artísticamente como José Méndez, al que acompañará a la guitarra Antonio Moya.

A sus espaldas, más de treinta y tres años de carrera profesional y un currículo importante dentro del mundo del flamenco. José, que acaba de llegar de una gira de casi dos meses por Estados Unidos y Méjico, agradecía ayer la llamada “de la Peña La Bulería, es un honor cantar siempre en mi barrio”, y en especial “a la persona de Antonio Ramírez, que ha insistido mucho en que yo estuviera en este ciclo”.

Para él, será la tercera presencia en una peña jerezana en el último año, ya que en noviembre del pasado año actuó en Los Cernícalos y el pasado junio lo hizo en la Peña Buena Gente.

Tras dos meses en América, el jerezano se siente “encantado, he tenido mucho trabajo, muchos recitales, la verdad es que no me puedo quejar, allí se valora mucho el flamenco”, y en apenas un mes pondrá rumbo a Japón “donde estaré hasta el 22 de febrero”, asegura.

Por todo ello, la grabación de su próximo disco, “del que tengo grabado ya tres o cuatro temas”, la aparcará hasta la primavera “una vez que me quede más tranquilo”.

El fin de semana de peñas continuará mañana a las 17 horas en la Peña Buena Gente, cuyo ciclo de otoño conmemora los 40 años de esta entidad. El protagonista esta vez, tras el éxito el pasado sábado de Esperanza Fernández, será José Valencia. El cantaor lebrijano, todo un lujo, volverá a cantar en una peña en Jerez ocho años después de la última vez, en las Noches a Compás de Terremoto en 2012. “Estoy muy contento, me hace mucha ilusión cantar en una peña y en Jerez, donde tengo parte de mis raíces y hay tan buen gusto para el cante”.

Valencia asegura que “haré un recital tradicional, aunque con cosas de mi último trabajo, ‘Con jerarquía’ que presentó en la pasada Caracolá. “Hago cosas clásicas, aunque con letras nuevas. He rescatado cosas de “Rafael Fernández Suárez ‘Nene’ y he contado con la ayuda de Manuel de Paula”. Para la ocasión contará con el acompañamiento de Juan Requena. El acceso es libre.

El sábado se completará, a las 22.00 horas, en la Tertulia Flamenca Pepe Alconchel donde dentro del XXVI Ciclo de Jóvenes Valores actuarán alumnos de la Academia de la bailaora Chiqui de Jerez.